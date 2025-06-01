Трамп знав про підготовку атак на авіабази РФ, — Axios

Адміністрацію президента США Дональда Трампа заздалегідь було попереджено про те, що Україна готуватиме атаку на авіабази РФ, де дислокуються стратегічні бомбардувальники.

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Про це повідомляє Axios із посиланням на слова неназваного українського чиновника.

Інформатор розповів виданню, що операція проводилася Службою безпеки України і планувалася понад рік. Він також додав, що співробітники розвідки запускали ударні безпілотники з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз — одна з них у Сибіру — за тисячі кілометрів від України.

Атаковані літаки використовувалися російськими військовими для авіаударів по українських містах.

Масштабна атака сталася незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив, що відправляє делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим на переговори про припинення вогню з Росією в Стамбул 2 червня. На зустрічі головними питаннями будуть "повне і беззастережне припинення вогню, звільнення полонених і повернення викрадених дітей".

Що стосується ключових питань, зокрема припинення вогню, то вони вирішаться тільки після зустрічі лідерів країн.

Унаслідок атаки безпілотників на чотири російські авіабази пошкоджено близько 40 літаків, деякі з них знищено повністю.

Спецоперація "Павутина" готувалася СБУ під керівництвом глави Служби Василя Малюка протягом 18 місяців і трималася в найсуворішій секретності. Відомо, що дрони були завезені в РФ заздалегідь, а в момент атаки перебували на фурах, які стояли неподалік від авіабаз.

У мережі з'явилися відео палаючих літаків, а також кадри, де місцеві жителі в Іркутській області намагалися камінням збивати безпілотники біля аеродрому "Біла".

Раніше Фокус писав, скільки приблизно літаків знищено під час спецоперації.