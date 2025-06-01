Атака на авиабазу "Белая": россияне попытались сбить беспилотники камнями (видео)

В Иркутской области местные жители залезли на фуру, с которой взлетали дроны, атаковавшие военную авиабазу "Белая", и пытались камнями сбивать беспилотники.

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Видео, снятое случайным очевидцем, опубликовал телеграмм-канал "Протесты в мире".

На кадрах двое мужчин находятся на крыше прицепа, а товарищи снизу бросают им камни, которыми те потом пытаются попасть по дронам.

Камера захватила и столб черного дыма, который валит со стороны аэродрома "Белая", атакованного БПЛА.

"Современная ПВО в действии", – иронизирует автор поста.

БПЛА действительно вылетали с кузова фуры. Операцию под кодовым названием "Паутина" полтора года готовила Служба безопасности Украины, и все было организовано так, что российские пилоты не успели поднять самолеты в воздух, поскольку не ожидали, что украинские беспилотники могут пролететь расстояние в несколько тысяч километров.

В телеграмм-каналах появилась информация о том, что водитель фуры, с которой взлетали дроны, погиб. Его, якобы, нашли задушенным.

На данный момент известно об атаке на четыре военных аэродрома: "Оленья" (Мурманская область), "Белая" (Иркутская область), "Иваново" (Ивановская область) и "Дягилево" (Рязанская область). В СМИ также проскользнула информация о поражении авиабазы "Вознесенск" в Подмосковье, но она не подтвердилась.

По предварительным данным, дронами повреждено около 40 самолетов, среди которых – бомбардировщики А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Сообщалось, что на базе "Оленья" были уничтожены все Ту-95, которые там находились на момент атаки и которые запускали крылатые ракеты по Украине.

Всего под атакой находилось более 95 стратегических бомбардировщиков и около 20 других военных самолетов.

Ранее Фокус писал, что известно о последствиях налета дронов на РФ. Мы также рассказывали, что ВС РФ массово возят ракеты Х-101 на аэродром "Энгельс" По данным мониторинговых групп, восемь транспортных самолетов Ил-76 прилетели на авиабазу "Энгельс-2" всего за четыре дня.