Возгорание нескольких единиц: МО РФ прокомментировало атаки на аэродромы
Министерство обороны РФ назвало атаку беспилотниками авиабаз в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях "террористическим актом", совершенным "киевским режимом".
Об этом говорится на странице ведомства Telegram.
В МО заявили, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все "террористические атаки" были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях "в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники".
Все возгорания, утверждают российские военные, ликвидированы, а жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Также в Минобороны РФ подчеркнули, что некоторые участники терактов задержаны.
СБУ готовило спецоперацию "Паутина" на протяжении 18 месяцев. Свыше 100 беспилотников поднялись в воздух с фур, которые стояли в непосредственной близости от военных аэродромов, и поразили стратегические бомбардировщики, которыми ВС РФ обстреливают Украину уже четвертый год.
По предварительным данным повреждены около 40 самолетов, несколько уничтожены полностью.
В сети появились спутниковые снимки, которые подтверждают, что за день до атаки на аэродромах находились десятки бортов.
Ранее Фокус писал, что в Иркутской области местные жители пытались сбивать дроны, летевшие на аэродром "Белая", камнями. Мы также рассказывали, что президент США Дональд Трамп знал о полготовке к атаке.