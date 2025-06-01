Возгорание нескольких единиц: МО РФ прокомментировало атаки на аэродромы

Министерство обороны РФ назвало атаку беспилотниками авиабаз в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях "террористическим актом", совершенным "киевским режимом".

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Об этом говорится на странице ведомства Telegram.

В МО заявили, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все "террористические атаки" были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях "в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники".

Все возгорания, утверждают российские военные, ликвидированы, а жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Также в Минобороны РФ подчеркнули, что некоторые участники терактов задержаны.

Фото: Скриншот

СБУ готовило спецоперацию "Паутина" на протяжении 18 месяцев. Свыше 100 беспилотников поднялись в воздух с фур, которые стояли в непосредственной близости от военных аэродромов, и поразили стратегические бомбардировщики, которыми ВС РФ обстреливают Украину уже четвертый год.

По предварительным данным повреждены около 40 самолетов, несколько уничтожены полностью.

В сети появились спутниковые снимки, которые подтверждают, что за день до атаки на аэродромах находились десятки бортов.

Ранее Фокус писал, что в Иркутской области местные жители пытались сбивать дроны, летевшие на аэродром "Белая", камнями. Мы также рассказывали, что президент США Дональд Трамп знал о полготовке к атаке.