Дислоцировались десятки самолетов: как выглядели авиабазы РФ за день до ударов дронов СБУ (фото)

В субботу, 1 июня, СБУ провела операцию "Паутина", целью которой было поражение российских самолетов стратегической авиации на четырех аэродромах — "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Ранее OSINT-специалисты обнародовали спутниковые снимки двух локаций, где находились бомбардировщики ВС РФ.

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Соответствующие фотографии обнародовал проект AviVector.

Данные фотографии были сделаны 31 мая, ровно за день до проведения специальной операции представителями украинской спецслужбы. На них можно увидеть, что по состоянию на утро 31 мая на авиабазе "Белая" присутствовали 7 самолетов Ту-160, 6 Ту-95МС, а также два заправщика Ил-78М, 6 транспортников Ан-26 и два Ан-12.

Спутниковый снимок аэродрома "Белая" за день до операции "Паутина" (фото: Avivector)

Также на снимках представители проекта обнаружили 39 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и 30 истребителей-перехватчиков МиГ-31. По сравнению с предыдущими снимками, 10 Ту-22М3 переместили на территории аэродрома, а один, вероятно, выполнял тренировочный полет или совершил передислокацию.

На снимках также заметно, что на базу прибыли шесть бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья". По оценкам мониторинговой группы, это именно те самолеты, которые участвовали в двух последних массированных атаках по Украине.

Авиабаза "Оленья" перед атакой: что известно

В то же время в Мурманской области, где находится авиабаза "Оленья", которая также была поражена во время спецоперации СБУ, находился ряд самолетов стратегической авиации РФ. По данным спутниковых снимков от 31 мая, на фото заметно 11 бомбардировщиков Ту-95МС, группу самолетов ТУ-22М3, а также транспортные самолеты Ан-12.

Спутниковый снимок аэродрома "Оленья" за день до операции "Паутина" (фото: Avivector)

На момент атаки самолеты стратегической авиации, по данным проекта Tracking, находились на подготовке к нанесению новых ракетных атак и проходили соответствующее обслуживание. Сейчас точное количество пораженных дронами бомбардировщиков по данным объективного контроля после операции СБУ составляет: 2 Ту-95МС — уничтожены, 2 Ту-95МС — повреждены, также один Ан-12.

Удар дронов СБУ по авиабазам ВС РФ: что известно

1 июня СБУ провела операцию "Паутина". Вследствие поражения дронами количество пораженных самолетов превышает более 40 единиц.

Впоследствии стало известно о деталях реализованной спецоперации украинской спецслужбой. По данным источников медиа в СБУ, президент Украины Владимир Зеленский лично контролировал ход операции, а ее реализацией занималось ведомство под руководством главы службы Василия Малюка.

Позже журналист Юрий Бутусов сообщил о последствиях атаки дронов на авиабазы РФ. По его словам, во время атаки украинскими беспилотниками четырех российских авиабаз в воздух с территории РФ поднялись 116 дронов.