Дислокувалися десятки літаків: як вигладали авіабази РФ за день до ударів дронів СБУ (фото)

В суботу, 1 червня, СБУ провела операцію "Павутина", метою якої було ураження російських літаків стратегічної авіації на чотирьох аеродромах — "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Раніше OSINT-фахівці оприлюднили супутникові знімки двох локацій, де перебували бомбардувальники ЗС РФ.

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Відповідні світлини оприлюднив проєкт AviVector.

Дані світлини були зроблені 31 травня, рівно за день до проведення спеціальної операції представниками української спецслужби. На них можна побачити, що станом на ранок 31 травня на авіабазі "Бєлая" були присутні 7 літаків Ту-160, 6 Ту-95МС, а також два заправники Іл-78М, 6 транспортників Ан-26 та два Ан-12.

Супутниковий знімок аеродрому "Бєлая" за день до операції "Павутина" (фото: Avivector)

Також на знімках представники проєкту виявили 39 дальніх бомбардувальників Ту-22М3 і 30 винищувачів-перехоплювачів МіГ-31. У порівнянні з попередніми знімками, 10 Ту-22М3 перемістили на території аеродрому, один, ймовірно, виконував тренувальний політ або здійснив передислокацію.

На знімках також помітно, що на базу прибули шість бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Оленья". За оцінками моніторингової групи, це саме ті літаки, які брали участь в двох останніх масованих атаках по Україні.

Авіабаза "Оленья" перед атакою: що відомо

Водночас у Мурманській області, де перебуває авіабаза "Оленья", яка також була уражена під час спецоперації СБУ, перебувала низка літаків стратегічної авіації РФ. За даними супутникових знімків від 31 травня, на фото помітно 11 бомбардувальників Ту-95МС, групу літаків ТУ-22М3, а також транспортні літаки Ан-12.

Супутниковий знімок аеродрому "Оленья" за день до операції "Павутина" (фото: Avivector)

На момент атаки літаки стратегічної авіації, за даними проєкту Tracking, перебували на підготовці до нанесення нових ракетних атак і проходили відповідне обслуговування. Наразі точна кількість уражених дронами бомбардувальників за даними об'єктивного контролю після операції СБУ складає: 2 Ту-95МС — знищено, 2 Ту-95МС — пошкоджено, також один Ан-12.

Удар дронів СБУ по авіабазах ЗС РФ: що відомо

1 червня СБУ проводить операцію "Павутина". Внаслідок ураження дронами кількість уражених літаків перевищує понад 40 одиниць.

Згодом стало відомо про деталі реалізованої спецоперації українською спецслужбою. За даними джерел медіа в СБУ, президент України Володимир Зеленський особисто контролював перебіг операції, а її реалізацією займалося відомство під керівництвом голови служби Василя Малюка.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов повідомив про наслідки атаки дронів на авіабази РФ. За його словами, під час атаки українськими безпілотниками чотирьох російських авіабаз в повітря з території РФ піднялися 116 дронів.