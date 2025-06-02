Обнародован первый спутниковый снимок, иллюстрирующий поражение самолетов на атакованном аэродроме "Белая" (фото)

Первый спутниковый снимок, сделанный после атаки СБУ по военным авиабазам России 1 июня, выложили в сеть. Он иллюстрирует повреждения на авиабазе "Белая", подтверждая поражение самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.

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Спутниковый снимок (sar) обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X ночью 2 июня.

Спутниковый снимок | последствия атаки СБУ по аэродрому "Белая"

Снимок, обнародованный аналитиком, демонстрирует поражение как минимум четырех самолетов, дислоцировавшихся во время атаки на территории авиабазы. Речь идет в частности о:

поражение 3 бортов стратегической авиации Ту-95МС;

поражение 1 самолета Ту-22М3.

Также один самолет Ту-95МС, как иллюстрирует снимок, вероятно, мог быть поврежден во время атаки.

OSINT-аналитик также прокомментировал кадр, который иллюстрирует последствия удара по авиабазе "Белая" Иркутской области России. По его словам, украинская разведка достигла "замечательного успеха".

"Сегодня украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, размещенных вблизи российских авиабаз. Этим утром я дал задание нескольким сборщикам через @umbraspace, и мои первые изображения уже начали обрабатываться. Какой замечательный успех в хорошо выполненной операции", — отметил Биггерс.

Как выглядела авиабаза "Белая" за день до удара дронами

Стоит отметить, что проект AviVector 1 июня обнародовал спутниковые снимки, которые иллюстрируют авиабазы России накануне масштабной атаки СБУ. Они в частности демонстрируют, что по состоянию на утро 31 мая на авиабазе "Белая" присутствовали 7 самолетов Ту-160, 6 Ту-95МС, а также два заправщика Ил-78М, 6 транспортников Ан-26 и два Ан-12.

Avivector | спутниковый снимок аэродрома "Белая" 31 мая

Кроме того, снимки демонстрируют присутствие по состоянию на 31 мая на авиабазе 39 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и 30 истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Напомним, вечером 1 июня росСМИ сообщили, что арендодателей склада в Челябинске, где, вероятно, собирали дроны, задержали силовики.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 1 июня раскрыл новые подробности операции "Паутина", отметив, что "офис" был расположен неподалеку от управления ФСБ.