Атака по авиабазам РФ: арендодателей склада, где могли собирать дроны, задержали силовики, — росСМИ (фото)

В складское помещение в российском Челябинске, где могли собирать контейнеры с дронами для атаки по авиабазам, ворвались силовики. Они выяснили, что склад в челябинской промышленной зоне сдавали в аренду за 350 тысяч рублей через агентство: арендодатели задержаны.

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О новых подробностях относительно атаки украинских спецслужб по российским аэродромам сообщили в Telegram-канале Mash.

Силовики прибыли на локацию, где, вероятно, собирали беспилотники, которыми были нанесены удары по авиабазам России. Они посетили складское помещение в промышленной зоне Челябинска, расположенное на расстоянии 5 километров от центра. Там российские правоохранители обошли владельцев соседских складов, осмотрели камеры и помещения в поисках владельца, чтобы выяснить, кому именно тот сдал в аренду склад.

Mash | силовики возле склада, где собирали дроны Mash | силовики возле склада, где собирали дроны

Около 23:00 часов стало известно, что силовиками задержали арендодателей склада, где, вероятно, собирали дроны для атаки по авиабазам.

"Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны", — сообщили в медиа.

Выяснилось, что задержанные сдавали складское помещение в аренду через агентство недвижимости. Объявленная стоимость аренды составляла 350 тысяч рублей.

Скриншот | сообщение о задержании арендодателей

Предварительно, как предполагают россияне, именно этот склад использовался для сбора дронов.

"Сейчас склады пустые, силовики взяли пробы в помещении на наличие взрывчатых веществ", — отметили росСМИ.

Других подробностей о составе и задержанных российские медиа пока не сообщают.

Напомним, 1 июня военный обозреватель Игаль Левин обратил внимание на то, что российские блогеры высказали подозрение относительно размещения складов с дронами в Челябинске: там их могли собирать и оснащать.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 июня также сообщил, что "офис" операции по атаке по российским авиабазам располагался непосредственно неподалеку от управления ФСБ России.