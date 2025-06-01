Z-блогеры нашли вероятное место сборки беспилотников для ударов по военным авиабазам РФ (фото)

Дроны, которыми СБУ поразили 1 июня 2025 года четыре военных авиабазы в России, могли быть собраны и оснащены в Челябинске.

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Об этом пишут Z-блогеры, а внимание на публикации обратил военный обозреватель Игаль Левин в своем телеграм-канале.

"Хех, зетники пишут, что склад, где готовили дроны, — это склад на территории РФ. А именно: Челябинск, Свердловский тракт, 28А. Сдавался за 350 000 рублей. Красиво, однако", – говорится в посте.

Готовые к удару дроны Помещение, где, возможно, собирали беспилотники

Один из тех, кто заявил о том, что интерьер цеха на фото украинских журналистов подозрительно похож на склад на Свердловском тракте, является Сергей Колесников. По его информации, помещение площадью 638 квадратных метров с подъемниками, душевой и офисами сдали в аренду 18 ноября 2024 года за 350 тысяч рублей.

Фото: Фото из соцсетей

Телеграм-канал Mash добавил, что склад по слитым в сеть фотографиям вычислили российские OSINT-специалисты, внимательно изучив фото, опубликованные укранцами в СМИ.

Фото: Mash

По информации ресурса, FPV-дроны могли попасть в Россию из Казахстана, который граничит с Челябинской областью.

Склад идентифицировали по форме окон, занавесу дверей, крану-балке, несущим конструкциям помещения.

"Вероятно, именно здесь собирали дроны-камикадзе", – предположили сетевые детективы.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил, что 150 дронов и 300 боеприпасов были завезены в Россию заранее. Их запускали из деревянных конструкций, которые погрузили на фуры.

Позже в Иркутской области местные жители пытались сбивать беспилотники, летевшие на авиабазу "Белая", камнями.

Напомним, что в результате удара по авиабазам РФ было повреждено около 40 стратегических бомбардировщиков, несколько бортов сгорели.

В МО РФ атаку, которую СБУ готовила полтора года, уже назвали "терактом киевского режима" и сообщили, что все не так плачевно.

Ранее Фокус писал, что, согласно информации СБУ, поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет.