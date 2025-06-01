Z-блогери знайшли ймовірне місце складання безпілотників для ударів по військових авіабазах РФ (фото)

Дрони, якими СБУ вразили 1 червня 2025 року чотири військові авіабази в Росії, могли бути зібрані й оснащені в Челябінську.

Related video

Про це пишуть Z-блогери, а увагу на публікації звернув військовий оглядач Ігаль Левін у своєму телеграм-каналі.

"Хех, зетники пишуть, що склад, де готували дрони, — це склад на території РФ. А саме: Челябінськ, Свердловський тракт, 28А. Здавався за 350 000 рублів. Красиво, однак", — ідеться в пості.

Готові до удару дрони Приміщення, де, можливо, збирали безпілотники

Один із тих, хто заявив про те, що інтер'єр цеху на фото українських журналістів підозріло схожий на склад на Свердловському тракті, є Сергій Колесников. За його інформацією, приміщення площею 638 квадратних метрів із підйомниками, душовою та офісами здали в оренду 18 листопада 2024 року за 350 тисяч рублів.

Фото: Pinera

Телеграм-канал Mash додав, що склад за злитими в мережу фотографіями вирахували російські OSINT-фахівці, уважно вивчивши фото, опубліковані українцями у ЗМІ.

Фото: Mash

За інформацією ресурсу, FPV-дрони могли потрапити в Росію з Казахстану, що межує з Челябінською областю.

Склад ідентифікували за формою вікон, завісою дверей, краном-балкою, несучими конструкціями приміщення.

"Ймовірно, саме тут збирали дрони-камікадзе", — припустили мережеві детективи.

Натомість журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 150 дронів і 300 боєприпасів було завезено в Росію заздалегідь. Їх запускали з дерев'яних конструкцій, які завантажили на фури.

Пізніше в Іркутській області місцеві жителі намагалися збивати безпілотники, що летіли на авіабазу "Біла", камінням.

Нагадаємо, що внаслідок удару по авіабазах РФ було пошкоджено близько 40 стратегічних бомбардувальників, кілька бортів згоріли.

У МО РФ атаку, яку СБУ готувала півтора року, вже назвали "терактом київського режиму" і повідомили, що все не так плачевно.

Раніше Фокус писав, що, згідно з інформацією СБУ, уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет.