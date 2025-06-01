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Воєнний фокус

Z-блогери знайшли ймовірне місце складання безпілотників для ударів по військових авіабазах РФ (фото)

удар дронів по авіабазах РФ, атака безпілотників на аеродроми РФ
Фото: СБУ

Дрони, якими СБУ вразили 1 червня 2025 року чотири військові авіабази в Росії, могли бути зібрані й оснащені в Челябінську.

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Про це пишуть Z-блогери, а увагу на публікації звернув військовий оглядач Ігаль Левін у своєму телеграм-каналі.

"Хех, зетники пишуть, що склад, де готували дрони, — це склад на території РФ. А саме: Челябінськ, Свердловський тракт, 28А. Здавався за 350 000 рублів. Красиво, однак", — ідеться в пості.

удар дронів по авіабазах РФ, Челябінськ Fullscreen
Готові до удару дрони
удар дронів по авіабазах РФ, Челябінськ Fullscreen
Приміщення, де, можливо, збирали безпілотники

Один із тих, хто заявив про те, що інтер'єр цеху на фото українських журналістів підозріло схожий на склад на Свердловському тракті, є Сергій Колесников. За його інформацією, приміщення площею 638 квадратних метрів із підйомниками, душовою та офісами здали в оренду 18 листопада 2024 року за 350 тисяч рублів.

удар дронів по авіабазах РФ, Челябінськ Fullscreen
Фото: Pinera

Телеграм-канал Mash додав, що склад за злитими в мережу фотографіями вирахували російські OSINT-фахівці, уважно вивчивши фото, опубліковані українцями у ЗМІ.

удар дронів по авіабазах РФ, Челябінськ Fullscreen
Фото: Mash

За інформацією ресурсу, FPV-дрони могли потрапити в Росію з Казахстану, що межує з Челябінською областю.

Склад ідентифікували за формою вікон, завісою дверей, краном-балкою, несучими конструкціями приміщення.

"Ймовірно, саме тут збирали дрони-камікадзе", — припустили мережеві детективи.

Натомість журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 150 дронів і 300 боєприпасів було завезено в Росію заздалегідь. Їх запускали з дерев'яних конструкцій, які завантажили на фури.

Пізніше в Іркутській області місцеві жителі намагалися збивати безпілотники, що летіли на авіабазу "Біла", камінням.

Нагадаємо, що внаслідок удару по авіабазах РФ було пошкоджено близько 40 стратегічних бомбардувальників, кілька бортів згоріли.

У МО РФ атаку, яку СБУ готувала півтора року, вже назвали "терактом київського режиму" і повідомили, що все не так плачевно.

Раніше Фокус писав, що, згідно з інформацією СБУ, уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет.