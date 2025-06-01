Атака по авіабазах РФ: орендодавців складу, де могли збирати дрони, затримали силовики, — росЗМІ (фото)

До складського приміщення у російському Челябінську, де могли збирати контейнери з дронами для атаки по авіабазах, увірвалися силовики. Вони з'ясували, що склад у челябінській промисловій зоні здавали в оренду за 350 тисяч рублів через агентство: орендодавців затримано.

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Про нові подробиці щодо атаки українських спецслужб по російських аеродромах повідомили у Telegram-каналі Mash.

Силовики прибули на локацію, де, ймовірно, збирали безпілотники, якими було завдано ударів по авіабазах Росії. Вони відвідали складське приміщення у промисловій зоні Челябінська, розташоване на відстані 5 кілометрів від центру. Там російські правоохоронці обійшли власників сусідських складів, оглянули камери та приміщення у пошуках власника, аби з'ясувати, кому саме той здав в оренду склад.

Mash | силовики біля складу, де збирали дрони Mash | силовики біля складу, де збирали дрони

Близько 23:00 години стало відомо, що силовими затримали орендодавців складу, де, ймовірно, збирали дрони для атаки по авіабазах.

"Орендодавців челябінського складу, де могли збирати контейнери з FPV-дронами, затримано", — повідомили у медіа.

З'ясувалося, що затримані здавали складське приміщення в оренду через агентство нерухомості. Оголошена вартість оренди складала 350 тисяч рублів.

Скріншот | повідомлення про затримання орендодавців

Попередньо, як припускають росіяни, саме цей склад використовувався для збору дронів.

"Зараз склади порожні, силовики взяли проби в приміщенні на наявність вибухових речовин", — зазначили росЗМІ.

Інших подробиць щодо складу та затриманих російські медіа поки що не повідомляють.

Нагадаємо, 1 червня військовий оглядач Ігаль Левін звернув увагу на те, що російські блогери висловили підозру щодо розміщення складів з дронами у Челябінську: там їх могли збирати й оснащувати.

Президент України Володимир Зеленський увечері 1 червня також повідомив, що "офіс" операції щодо атаки по російських авіабазах розташовувався безпосередньо неподалік від управління ФСБ Росії.