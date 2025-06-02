Оприлюднено перший супутниковий знімок, що ілюструє ураження літаків на атакованому аеродромі "Бєлая" (фото)

Перший супутниковий знімок, зроблений після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня, виклали у мережу. Він ілюструє пошкодження на авіабазі "Бєлая", підтверджуючи ураження літаків Ту-95МС та Ту-22М3.

Related video

Супутниковий знімок (sar) оприлюднив OSINT-аналітик Кріс Біггерс на своїй сторінці у мережі X уночі 2 червня.

Супутниковий знімок | наслідки атаки СБУ по аеродрому "Бєлая"

Знімок, оприлюднений аналітиком, демонструє ураження як мінімум чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази. Йдеться зокрема про:

ураження 3 бортів стратегічної авіації Ту-95МС;

ураження 1 літака Ту-22М3.

Також один літак Ту-95МС, як ілюструє знімок, ймовірно, могло бути пошкоджено під час атаки.

OSINT-аналітик також прокоментував кадр, який ілюструє наслідки удару по авіабазі "Бєлая" Іркутської області Росії. За його словами, українська розвідка досягла "чудового успіху".

"Сьогодні українська розвідка запустила 117 ударних безпілотників з вантажівок, розміщених поблизу російських авіабаз. Цього ранку я дав завдання кільком збирачам через @umbraspace, і мої перші зображення вже почали оброблятися. Який чудовий успіх у добре виконаній операції", — зазначив Біггерс.

Як виглядала авіабаза "Бєлая" за день до удару дронами

Варто зазначити, що проєкт AviVector 1 червня оприлюднив супутникові знімки, які ілюструють авіабази Росії напередодні масштабної атаки СБУ. Вони зокрема демонструють, що станом на ранок 31 травня на авіабазі "Бєлая" були присутні 7 літаків Ту-160, 6 Ту-95МС, а також два заправники Іл-78М, 6 транспортників Ан-26 та два Ан-12.

Avivector | супутниковий знімок аеродрому "Белая" 31 травня

Окрім того, знімки демонструють присутність станом на 31 травня на авіабазі 39 дальніх бомбардувальників Ту-22М3 і 30 винищувачів-перехоплювачів МіГ-31.

Нагадаємо, увечері 1 червня росЗМІ повідомили, що орендодавців складу у Челябінську, де, ймовірно, складали дрони, затримали силовики.

Також президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 1 червня розкрив нові подробиці операції "Павутина", зазначивши, що "офіс" був розташований неподалік від управління ФСБ.