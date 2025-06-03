"Бункери" з дронами захищало екранування: в AiTelly візуалізували операцію СБУ "Павутина" (відео)

В мережі візуалізували хід операції "Павутина" Служби безпеки України та показали, як інженерам вдалося заховати FPV-дрони в дерев'яних "будиночках" на вантажних автомобілях, щоб непомітно підвезти їх близько до військових аеродромів для завдавання ударів.

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Відео опублікував 2 червня на YouTube канал AiTelly, що створює анімаційні ролики з інженерної, військової та авіаційної тематики.

Автори ролика розповідають, що українські інженери розробили для операції "Павутина" розумну систему запуску дронів. Ззовні вона мала вигляд дерев'яних "будиночків", встановлених на вантажні автомобілі, а зсередини ці контейнери містили посилені конструкції та приховані стартові платформи, станції заряджання акумуляторів і дистанційно керовані механізми для розсування дахів.

Завдяки такій конструкції FPV-дрони можна було запускати вертикально чи під кутом з пандуса або систем запуску зі стисненим повітрям для мінімізації шуму.

Від передчасного виявлення російськими системами спостереження українські безпілотники були захищені вбудованим екрануванням сигналу. Щойно мобільні "бункери" були укомплектовані, їх перемістили углиб території РФ. Автори відео припускають, що в цьому СБУ допомогли місцеві симпатики. Фури з попередньо зарядженими дронами лишалися "сплячими" та чекали команди про удар протягом днів або й тижнів.

Коли настав час для атаки, до контейнерів було надіслано зашифровані сигнали активації, їхні дахи відкрилися — і дрони полетіли до цілей. Аеродроми знаходилися за кілька кілометрів від пускових майданчиків, тому російським системам протиповітряної оборони лишалося мало часу на реакцію.

Українські оператори керували дронами в режимі реального часу за допомогою відеозв'язку та спрямовували їх прямо на припарковані літаки, паливні склади та радарні установки, розповідають автори візуалізації. За їхніми словами, багато з цих безпілотників несли високовибухові або кумулятивні боєголовки, що призначені для пробивання фюзеляжів літаків або займання запасів палива. Деякі вибухали при ударі, інші детонатори спрацьовували відтерміновано, щоб завдати ворогу максимальної шкоди.

Операція "Павутина": СБУ уразила аеродроми ЗС РФ

Дрони СБУ атакували російські військові аеродроми 1 червня. Російські пабліки поширювали відео ураження дронами аеродромів РФ і вильоту безпілотників з припаркованих неподалік фур.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні того ж дня розкрив подробиці операції "Павутина". Він зазначав, що для ударів було застосовано 117 дронів, а офіс операції був розташований неподалік однієї з будівель ФСБ.

Голова СБУ Василь Малюк розповів про результати операції "Павутина", під час якої було атаковано дронами одразу 4 російські аеродроми: "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Малюк заявив про ураження 41 літака, що складає 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет. Під ударами опинилися борти А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. За даними СБУ, сума збитків для Росії в результаті атаки дронів на авіабази становить близько $7 млрд.

Російські ЗМІ показували, як були обладнані контейнери, з яких українські FPV-дрони летіли по аеродромах ЗС РФ. Вони були схожі на невеликі будиночки з сонячними панелями. Безпілотники були заховані під стелею, а дах розсувався моторизовано, щоб випустити їх для атаки.