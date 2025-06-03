"Як будиночок з сонячними панелями": росЗМІ розповіли про контейнери, звідки FPV-дрони летіли по аеродромах (фото)

Російські пабліки показали, як облаштовані контейнери, звідки Служба безпеки України запускала дрони по авіабазах: на вигляд це наче невеликі будинки з сонячними панелями. Дрони заховані високо під стелею і запускаються у лічені секунди, при чому дах спрацьовує моторизовано. Побоюючись повторення такої операції, російські водії вантажівок відмовляються доставляти товари.

Related video

Про особливості контейнерів, з яких було атаковано аеродроми, розповів російський Telegram-канал "Прямой Эфир Новости".

У пабліку оприлюднили також фотографії, які ілюструють контейнери з дронами.

росЗМІ | контейнери, звідки летіли дрони по авіабазах росЗМІ | контейнер, звідки летіли дрони по авіабазах

За їхніми даними, контейнери ззовні виглядають мов звичайні будиночки з сонячними панелями. Однак, якщо зайти всередину, то там можна натрапити на акумулятори, дрони та зарядки. Ті заховані всього на висоті 20 сантиметрів під стелею: тому їх складно помітити, коли людина заходить до контейнера.

Зазначається, що дах у таких контейнерах відкривається моторизовано, а самі дрони готові злетіти буквально за лічені секунди.

Таке маскування приховує пуски й захищає обладнання від виявлення. Сонячні панелі також відіграють важливу роль — вони забезпечують автономну роботу станції.

Водії вантажівок у Росії почали відмовлятися від доставлення товарів

На тлі операції СБУ "Павутина" російські водії вантажівок почали відмовлятися від доставлення вантажів. За даними місцевого каналу Mash, оприлюдненими 2 червня, у Ставропольській області РФ водії відмовляються перевозити вантаж, якщо власники не погоджуються показати їхній вміст.

"Через невдоволення на тлі українських диверсій із замаскованими FPV-дронами трековики втрачають близько години на пунктах КПП", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у низці регіонів російська влада запровадила додаткові безпекові перевірки. Зокрема в Орловській області від 2 червня будуть діяти додаткові пости на всіх в'їздах.

Схожі безпекові рішення впроваджено також у Калузькій області та Тулі.

Нагадаємо, 2 червня у Defense Express розповіли про дрони, якими СБУ могла завдати ударів по російських авіабазах.

Також 2 червня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок операції "Павутина" було знищено щонайменше 13 літаків.