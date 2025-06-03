"Как домик с солнечными панелями": росСМИ рассказали о контейнерах, откуда FPV-дроны летели по аэродромам (фото)

Российские паблики показали, как обустроены контейнеры, откуда Служба безопасности Украины запускала дроны по авиабазам: на вид это как небольшие дома с солнечными панелями. Дроны спрятаны высоко под потолком и запускаются в считанные секунды, причем крыша срабатывает моторизованно. Опасаясь повторения такой операции, российские водители грузовиков отказываются доставлять товары.

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Об особенностях контейнеров, из которых были атакованы аэродромы, рассказал российский Telegram-канал "Прямой Эфир Новости".

В паблике обнародовали также фотографии, иллюстрирующие контейнеры с дронами.

росСМИ | контейнеры, откуда летели дроны по авиабазам росСМИ | контейнер, откуда летели дроны по авиабазам

По их данным, контейнеры снаружи выглядят как обычные домики с солнечными панелями. Однако, если зайти внутрь, то там можно наткнуться на аккумуляторы, дроны и зарядки. Те спрятаны всего на высоте 20 сантиметров под потолком: поэтому их сложно заметить, когда человек заходит в контейнер.

Отмечается, что крыша в таких контейнерах открывается моторизовано, а сами дроны готовы взлететь буквально за считанные секунды.

Такая маскировка скрывает пуски и защищает оборудование от обнаружения. Солнечные панели также играют важную роль — они обеспечивают автономную работу станции.

Водители грузовиков в России начали отказываться от доставки товаров

На фоне операции СБУ "Паутина" российские водители грузовиков начали отказываться от доставки грузов. По данным местного канала Mash, обнародованным 2 июня, в Ставропольской области РФ водители отказываются перевозить груз, если владельцы не соглашаются показать их содержимое.

"Из-за недовольства на фоне украинских диверсий с замаскированными FPV-дронами трековики теряют около часа на пунктах КПП", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ряде регионов российские власти ввели дополнительные проверки безопасности. В частности в Орловской области со 2 июня будут действовать дополнительные посты на всех въездах.

Похожие решения по безопасности внедрены также в Калужской области и Туле.

Напомним, 2 июня в Defense Express рассказали о дронах, которыми СБУ могла нанести удары по российским авиабазам.

Также 2 июня руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в результате операции "Паутина" было уничтожено не менее 13 самолетов.