3 кг взрывчатки и ИИ: какими дронами СБУ могла взорвать авиабазы РФ, — Defense Express (фото)

Удар по авиабазам Вооруженных сил Российской Федерации могли нанести дроны "Оса", которые имеют оптимальную конструкцию для старта с грузовиков и для дистанционного управления. О том, что Служба безопасности Украины применила именно эту модель беспилотников, говорят кадры с места событий и информация от производителя, сообщили на специализированном портале.

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Об особенностях дрона, которым СБУ могла ударить по авиабазам РФ, написали на Defense Express.

На портале изучили видео украинских спецслужб, на которых фигурировали БпЛП для ударов по российским военным объектам. На кадрах со "стартовых площадок" внутри фур — те же самые устройства, которые в свое время демонстрировала украинская компания First Contact. Эксперты DE уверены, что речь идет о дроне "Оса". Обнаружили два признака, которые позволили опознать устройство, говорится в статье. Первый признак — "толстая закрытая рама", в которой прячется важная электроника и провода. Второй — антенна размещена впереди возле видеокамеры, а не в "хвосте". При этом другие производители имеют другие технологические решения: кабели и элементы монтируют снаружи и ничем не защищены, уточнили авторы.

Для того, чтобы продемонстрировать сходство устройств, в статье разместили два фото. На одном — БпЛА в фуре, которая стояла возле российского аэродрома, на втором — дроны, изготовленные First Contact.

Удар по авиабазам РФ — как выглядели дроны в слотах перед стартом Фото: СБУ Удар по авиабазам РФ — как выглядят дроны "Оса" Украины Фото: Defense Express

В статье напомнили характеристики дронов и объяснили, что их конструкция идеально подходит для длительной перевозки в грузовике. Кроме того, к ним пристроили "полозья" — полосу из неуказанного материала, вероятно, покрытую зажигательной смесью: по ней БпЛА скользили перед стартом. На портале также уточнили, что БпЛА в любом случае должны были донастраиваться непосредственно на территории РФ, а не везти готовыми. Еще один нюанс — производитель год назад заявлял, что добавляет в свои БпЛА систему искусственного интеллекта, которая в 2025 году могла помочь удару по Ту-95 и Ту-160 ВС РФ.

Украинское командование пока не называло модель дрона, которым удалось попасть по стратегическим целям на территории РФ. На DE написали, что ожидают ответа от источников, действительно ли удар нанесли "Осой".

Удар по авиабазам РФ — каковы характеристики "Оси"

Отметим, Фокус писал об особенностях дронов "Оса", которыми СБУ могла ударить по аэродромам РФ. Согласно данным производителя, устройство способно нести 3,3 кг взрывчатки, находиться в воздухе до 15 мин, двигаться со скоростью до 150 км/ч. Кроме того, отмечается, что устройство может работать в штормовых условиях и даже при скорости ветра 21 м/с.

Удар по авиабазам РФ — какие характеристики дрона "Оса" Украины Фото: Скриншот

Между тем 1 июня росСМИ и соцсети начали публиковать видео и фото, сделанных после удара Украины по аэродромам РФ. СБУ сообщила, что провела спецоперацию "Паутина", во время которой удалось повредить или уничтожить 34% стратегических бомбардировщиков ВС РФ.

На событие отреагировали в США. Источники медиа CBS News сообщили, что Белый дом ничего не знал об ударе по авиабазам РФ. Кроме того, Украина даже не использовала разведданные Пентагона при планировании операции "Паутина", которую готовили полтора года.

Напоминаем, авиаэксперт рассказал о том, как изменится стратегия обстрелов Украины после удара по авиабазам РФ 1 июня.