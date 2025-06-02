Подрыв авиабаз РФ: для операции "Паутина" Украина не использовала разведданные США, — СМИ

Разведка Соединенных Штатов Америки не давала Украине информацию, необходимую для проведения ударов по военным аэродромам Вооруженных сил Российской Федерации. Данные для полуторагодичной операции "Паутина" украинцы искали самостоятельно, заявила журналистка CBS News.

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Об ударах по аэродромам РФ и об отсутствии разведданных США журналистка CBS News Дженифер Якобс (Jennifer Jacobs) написала в соцсети X (Twitter).

Сообщение журналистки появилось около 1 часа 2 июня (по Киеву). Якобс написала, что получила информацию от источников в Белом доме о подготовке Украиной спецоперации "Паутина". Согласно данным анонимных собеседников, Украина не получала из США разведданные. Источники уверяют, что украинцы провели операцию, основываясь исключительно на собственных данных.

"Источники администрации сообщают мне, что США не делились разведывательными данными с Зеленским и его командой для операции "Паутина". Украина собирала собственную информацию", — написала Якобс.

Удар по авиабазам РФ — журналистка CBS News о разведданных США Фото: Скриншот

Под публикацией журналисты CBS News появились десятки комментариев, в которых пользователи X делились мыслями относительно того, что Украина для "Паутины" не использовала разведданные США. Одни писали, что заявления о неучастии США — это ложь, другие опасались, что президент РФ Владимир Путин все равно обвинит американцев. Также вспоминали случай, когда планы ВСУ о наступлении "сливались" противнику.

Удар по авиабазам РФ — комментарии под сообщением журналистки CBS News о разведданных США Фото: Скриншот

Удар по авиабазам РФ — детали

Отметим, Фокус писал об ударе по авиабазам РФ 1 июня, о котором рассказала Служба безопасности Украины. Как выяснилось, украинцы подготовили и провели операцию "Паутина", во время которой удалось поразить дронами четыре авиабазы РФ: "Оленья" (Мурманская область), "Белая" (Иркурская область), "Иваново-Северная" (Ивановская область), "Дягилево" (Рязанская область).

На видео с места событий показали фуры, из которых поднимались беспилотники и направлялись к самолетам и взлетным полосам военных аэродромов ВС РФ. Были кадры, как россияне пытались сбить БпЛА камнями. Впрочем, на записях, опубликованных свидетелями, видим столбы дыма, которые поднялись после попадания.

Позже появились спутниковые фото, на которых видны следы горения на аэродромах и поврежденные самолеты ВС РФ. СБУ сообщила, что удалось повредить, ориентировочно, 34% военной авиации, которую россияне использовали для ракетных ударов по Украине.

В то же время западные медиа получили информацию от собственных источников относительно позиции США. По словам анонимных источников, Белый дом не знал о планировании ударов по аэродромам РФ и для администрации президента Дональда Трампа атака украинцев также стала сюрпризом.

Напоминаем, утром 2 июня Минобороны РФ сообщило о новом налете дронов на российские военные объекты. Тем временем украинский авиаэксперт рассказал, как операция "Паутина" повлияет на обстрелы Украины, которые россияне проводят каждую ночь.