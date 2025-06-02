Ночной удар дронов по РФ: в каких регионах жаловались на взрывы (видео)

В ночь на 2 июня Российская Федерация попала под атаку беспилотников, которые ударили по четырем областям на расстоянии до 400 км от Украины. В соцсетях опубликовали кадры со взрывами на земле, звуками моторов в воздухе. Губернаторы заверили, что серьезных последствий вроде бы не было.

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О ночной атаке дронов на РФ сообщили в росСМИ Baza.

Первые сообщения об атаке дронов появились в сети в 23:16. РосСМИ написало, что в Липецкой области слышали минимум 11 взрывов. Уверяли, что взрывалось в районе села Боринское и в 11 микрорайоне Липецка. Кроме того, было громко в Воронежской области — в районе села Латное. Через несколько минут появилась новая информация — о семи громких взрывах в Курске. Местные жители заявили, что якобы загорелось два дома.

В полночь 2 июня — новая волна сообщений о налете дронов. Например, взрывалось в небе над Рязанью, Ростовом-на-Дону, Воронежем. Россияне написали, что слышали 12 громких звуков в Рязани, которые могли быть работой средств противовоздушной обороны. Местность, в которой взрывалось — это район железной дороги, микрорайоны Дягилев, Приокский, Недостоево.

Удар дронов по РФ — детали

Утром 2 июня российские губернаторы сообщили о последствиях ночного налета дронов.

Как заявил глава Курской области Александр Хинштейн, средства ПВО РФ якобы сбили все дроны. По его словам, единственные повреждения — выбитое стекло, возгорание гаража и частного дома, пострадал многоквартирный дом и здание венерологического диспансера.

Губернатор Липецкой области сообщил о сбитии 27 дронов. По его словам, есть один раненый, а обломки повредили два дома. Чиновник также предупредил, что население может слышать "хлопки" — это продолжается обезвреживание БпЛА.

В свою очередь губернатор Воронежской области написал об атаке 15 беспилотников. Российский чиновник заверил, что серьезных повреждений нет, но оборвалась линия электропередач на трассе М-4 "Дон" и есть поврежденный участок дороги, поэтому машины пустили в объезд.

Тем временем Минобороны РФ отчиталось об итогах атаки дронов в ночь на 2 июня. Российское командование доложило, что заметило 162 БпЛА. Три региона-лидеры по количеству сбитых дронов — это Курская, Белгородская, Липецкая области.

Удар дронов по РФ — российское Минобороны о количестве БпЛА 2 июня Фото: Скриншот

Отметим, 2 июня состоялся налет дронов на аэродромы РФ, сообщили в СБУ. Как выяснилось, Украина реализовала спецоперацию "Паутина", во время которой пострадала российская авиация на четырех аэродромах. Согласно предварительным данным, получили повреждения 34% военных самолетов, участвовавших в ракетных ударах по Украине. На фото и видео с места событий — Ту-95, Ту-160, Ан-50 и другие.

Как пояснил авиаэксперт Константин Криволап, россияне не смогут восстановить потерянные самолеты, поэтому, вероятно, украинцы уже не будут страдать от залпов в 100 ракет. С другой стороны, у россиян есть тайный проект "Посланник", но пока не ясно, насколько он близок к реализации.

Напоминаем, OSINT-аналитики опубликовали спутниковые фото авиабаз РФ, которые попали под удар операции "Паутина".