Нічний удар дронів по РФ: в яких регіонах скаржились на вибухи (відео)

В ніч на 2 червня Російська Федерація потрапила під атаку безпілотників, які вдарили по чотирьох областях на відстані до 400 км від України. У соцмережах опублікували кадри з вибухами на землі, звуками моторів у повітрі. Губернатори запевнили, що серйозних наслідків начебто не було.

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Про нічну атаку дронів на РФ повідомили у росЗМІ Baza.

Перші повідомлення про атаку дронів з'явились у мережі о 23:16. РосЗМІ написало, що у Липецькій області чули мінімум 11 вибухів. Запевняли, що вибухало у районі села Боринське та у 11 мікрорайоні Липецька. Крім того, було гучно у Воронезькій області — у районі села Латне. За кілька хвилин з'явилась нова інформація — про сім гучних вибухів у Курську. Місцеві жителі заявили, що начебто загорілось два будинки.

Опівночі 2 червня — нова хвиля повідомлень про наліт дронів. Наприклад, вибухало у небі над Рязанню, Ростовом-на-Дону, Воронежем. Росіяни написали, що чули 12 гучних звуків у Рязані, які могли бути роботою засобів протиповітряної оборони. Місцевість, у якій вибухало — це район залізниці, мікрорайони Дягілєв, Приокський, Недостоєво.

Удар дронів по РФ — деталі

Зранку 2 червня російські губернатори повідомили про наслідки нічного нальоту дронів.

Як заявив глава Курської області Олександр Хінштейн, засоби ППО РФ начебто збили усі дрони. З його слів, єдині пошкодження — вибите скло, займання гаража та приватного будинку, постраждав багатоквартирний будинок та будівля венерологічного диспансеру.

Губернатор Липецької області повідомив про збиття 27 дронів. З його слів, є один поранений, а уламки пошкодили два будинки. Посадовець також попередив, що населення може чути "хлопки" — це триває знешкодження БпЛА.

Своєю чергою губернатор Воронезької області написав про атаку 15 безпілотників. Російський чиновник запевнив, що серйозних пошкоджень немає, але обірвалась лінія електропередач на трасі М-4 "Дон" та є пошкоджена ділянка дороги, тому машини пустили в об'їзд.

Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про підсумки атаки дронів в ніч на 2 червня. Російське командування доповіло, що помітило 162 БпЛА. Три регіони-лідери за кількістю збитих дронів — це Курська, Бєлгородська, Липецька області.

Удар дронів по РФ — російське Міноборони про кількість БпЛА 2 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, 2 червня відбувся наліт дронів на аеродроми РФ, повідомили в СБУ. Як з'ясувалось, Україна реалізувала спецоперацію "Павутина", під час якої постраждала російська авіація на чотирьох аеродромах. Згідно з попередніми даними, отримали пошкодження 34% військових літаків, які брали участь у ракетних ударах по Україні. На фото та відео з місця подій — Ту-95, Ту-160, Ан-50 та інші.

Як пояснив авіаексперт Костянтин Криволап, росіяни не зможуть відновити втрачені літаки, тому, ймовірно, українці вже не страждатимуть від залпів у 100 ракет. З іншого боку, у росіян є таємний проєкт "Посланник", але поки не ясно, наскільки він близький до реалізації.

Нагадуємо, OSINT-аналітики опублікували супутникові фото авіабаз РФ, які потрапили під удар операції "Павутина".