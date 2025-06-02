Підрив авіабаз РФ: для операції "Павутина" Україна не використовувала розвіддані США, — ЗМІ

Розвідка Сполучених Штатів Америки не давала Україні інформацію, необхідну для проведення ударів по військових аеродромах Збройних сил Російської Федерації. Дані для півторарічної операції "Павутина" українці шукали самостійно, заявила журналістка CBS News.

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Про удари по аеродромах РФ та про відсутність розвідданих США журналістка CBS News Дженіфер Якобс (Jennifer Jacobs) написала у соцмережі X (Twitter).

Допис журналістки з'явився приблизно о 1 год 2 червня (за Києвом). Якобс написала, що отримала інформацію від джерел у Білому домі про підготовку Україною спецоперації "Павутина". Згідно з даними анонімних співрозмовників, Україна не отримувала зі США розвіддані. Джерела запевняють, що українці провели операцію, ґрунтуючись виключно на власних даних.

"Джерела адміністрації повідомляють мені, що США не ділилися розвідувальними даними із Зеленським та його командою для операції "Павутина". Україна збирала власну інформацію", — написала Якобс.

Удар по авіабазах РФ — журналістка CBS News про розвідані США Фото: Скриншот

Під публікацією журналістки CBS News з'явились десятки коментарів, у яких користувачі X ділились думками щодо того, що Україна для "Павутини" не використовувала розвіддані США. Одні писали, що заяви про неучасть США — це брехня, інші побоювались, що президент РФ Володимир Путін однаково звинуватить американців. Також згадували випадок, коли плани ЗСУ про наступ "зливались" противнику.

Удар по авіабазах РФ - коментарі під дописом журналістки CBS News про розвідані США Фото: Скриншот

Удар по авіабазах РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удар по авіабазах РФ 1 червня, про яку розповіла Служба безпеки України. Як з'ясувалось, українці підготували та провели операцію "Павутина", під час якої вдалось уразити дронами чотири авіабази РФ: "Оленья" (Мурманська область), "Белая" (Іркурська область), "Иваново-Северная" (Іванівська область), "Дягилево" (Рязанська область).

На відео з місця подій показали фури, з яких підіймались безпілотники та прямували до літаків та злітних смуг військових аеродромів ЗС РФ. Були кадри, як росіяни намагались збити БпЛА камінням. Втім, на записах, опублікованих свідками, бачимо стовпи диму, які здійнялись після влучання.

Згодом з'явились супутникові фото, на яких видно сліди горіння на аеродромах та пошкоджені літаки ЗС РФ. СБУ повідомила, що вдалось пошкодити, орієнтовно, 34% військової авіації, яку росіяни використовували для ракетних ударів по Україні.

Водночас західні медіа отримали інформацію від власних джерел щодо позиції США. Зі слів анонімних джерел, Білий дім не знав про планування ударів по аеродромах РФ і для адміністрації президента Дональда Трампа атака українців також стала сюрпризом.

Нагадуємо, зранку 2 червня Міноборони РФ повідомило про новий наліт дронів на російські військові об'єкти. Тим часом український авіаексперт розповів, як операція "Павутина" вплине на обстріли України, які росіяни проводять щоночі.