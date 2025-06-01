"Вилітали прямо з фур": в мережі з'явилися кадри враження дронами аеродромів РФ (відео)

Дрони Служби безпеки України (СБУ) здійснюють масований удар по чотирьох російських аеродромах, де базується стратегічна авіація ЗС РФ. Фокус зібрав відео наслідків ударів дронів СБУ по цих військових об'єктах.

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Відповідні кадри були розміщені в російських пабліках.

Згодом в російських пабліках почали викладати відео, на яких помітні прольоти дронів. Також росіяни повідомляють, що поблизу міста Оленегорська, де розташована база стратегічної авіації РФ "Оленья", об'єкт був атакований дронами, які вилетіли з фури.

За словами місцевих, водій не знав про вміст вантажу. Пізніше стало відомо, що чоловік був затриманий правоохоронцями.

Також у пабліках РФ почали оприлюднювати кадри прольотів невідомих дронів. З відео можна побачити, що мова йде про FPV-дрон, який пролітає над головами очевидців у Іркутській області поблизу аеродрому "Бєлая".

Згодом в мережі російські користувачі викладали кадри ударів по російських аеродромах стратегічної авіації РФ. За даними ЗМІ, наразі відомо про ураження чотирьох військових об'єктів — "Оленья" (Архангельська область РФ), "Бєлая" (Іркутська область), "Дягілєво" (Саратовська область) та "Іваново" (Московська область).

Згодом у мережі було оприлюднено кадри, як дрони вилітали з припаркованої фури поблизу аеродрому "Оленья". На відео видно, як безпілотник вертикально підіймається з вантажівки, а потім летить у невідомому напрямку, ймовірно, у бік російського летовища.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ масово возять ракети Х-101 на аеродром "Енгельс".За даними моніторингових груп, вісім транспортних літаків Іл-76 прилетіли на авіабазу "Енгельс-2" всього за чотири дні.

Згодом стало відомо, що СБУ проводить спецоперацію під назвою "Павутина". Її ціллю стали об'єкти російської стратегічної авіації РФ, зокрема бомбардувальники Ту-95мс, Ту-22М3, А-50 та інші повітряні судна.