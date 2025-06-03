Дрони СБУ можуть "спати" біля баз РФ та чекати команди: які наслідки операції "Павутина", — BI

Удар по авіабазах Російської Федерації призвів до можливої втрати 41 стратегічного бомбардувальника та показав прогалини у безпеці, які загрожують авіації найбільших країн світу. Українці провели операцію "Павутина", контрабандою переправивши на російську територію велику партію безпілотників з вибухівкою. Не ясно, чи усі безпілотники були використані, зауважили західні військові аналітики.

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Про наслідки ударів по авіабазах РФ написало медіа Business Insider.

Медіа поспілкувалось з військовими експертами щодо української спецоперації, і вони виділили п'ять наслідків атаки 1 червня. Один з них — можливість продовження атаки, оскільки не ясно, чи СБУ задіяла усі БпЛА, привезені у РФ. На думку експертів, цілком вірогідно, що частина з них — у "сплячому" стані й чекають команди, щоб здійнятись у повітря. Експерти риторично запитали, чи готові військові країн НАТО до аналогічних дій невідомих сил, які можуть загрожувати їхнім авіабазам.

"Безпілотники можуть бути приховано розгорнуті та лежати в сплячому стані за лінією фронту, чекаючи на удар. Озброєні малі дрони "приховані та чекатимуть запуску", щоб атакувати глибоко на території противника. Чи готові союзники НАТО до цієї нової реальності?" — навело медіа думки авіаексперта Паттона Роджерс та виробника зброї Карла Розандера.

Удари по авіабазах РФ — деталі

Медіа пояснило, що Служба безпеки України реалізувала пошкодження російських літаків, розташованих за сотні та тисячі кілометрів від кордону. Літаки стояли просто неба, оскільки Москва, ймовірно, не очікувала, що засоби ураження зможуть дістатись так далеко. Операція "Павутина" показала, що удар цілком можливий і для цього дронам навіть не довелось петляти, щоб врятуватись від удару засобів ППО ЗС РФ, ідеться у статті. Експерти перелічили наслідки ударів по авіабазах РФ під час операції "Павутина" СБУ:

демонстрація обмежень традиційних засобів протиповітряної оборони — наприклад, ЗРК С-300 та С-400. БпЛА СБУ нічим не ризикували, здіймаючись у повітря під огорожею летовищ;

Україна показала самостійність та винахідливість. На думку експертів BI, дії українців — це "стратегічна автономія", поки партнери радяться та говорять про "коаліцію охочих";

Україна може діставати глибше на територію РФ та знищувати стратегічні військові цілі власними засобами, без допомоги Заходу;

вразливість стратегічних бомбардувальників РФ показала вразливість авіації США, оскільки в обох країнах літаки не ховають у бункерах. Тим часом Китай давно цим займається, ідеться у статті;

"сплячі" дрони, які можуть провести нову атаку.

На думку експертів Business Insider, прикладом України можуть скористатись невідомі загрозливі сили й це лише "питання часу". Тому вони радять військовим якнайшвидше подумати про підземні бункери для літаків та потужні засоби РЕБ.

Зазначимо, 1 червня у соцмережах з'явились фото та відео, знятих поруч з чотирма авіабазами РФ. Росіяни показали, як зграя дронів ударила по літаках стратегічної авіації ЗС РФ: горіли та диміли Ту-95, Ту-160, А-50 та інші. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, СБУ реалізувала операцію "Павутина". Згідно з планом, понад сотня дронів таємно переправилась в Росію, де їх склали, зарядили вибухівкою, сховали у фурах та чекали дистанційної команди з СБУ.

Нагадуємо, 2 червня на порталі Defense Express розповіли про модель дронів, яку Україна використала для ударів по авіабазах РФ.