Допоміг російський інтернет: Флеш пояснив, як дрони атакували літаки під час операції "Павутина"

Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі розвінчав міфи про нібито "самостійні" БпЛА, які могли визначати, де на російських літаках встановлені паливні баки, перш ніж атакувати їх на аеродромах.

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Свою думку експерт зі зв'язку та електроніки виклав у Telegram-каналі.

Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про те, що йому трапилася в інтернеті інформація про дрони, які самі знаходили літаки і паливні баки на них, перш ніж завдати удару під час операції "Павутина". Також фейкові новини повідомляли і про "таємні супутникові канали управління".

Однак експерт запевнив, що це не відповідає дійсності й додав: "Що простіша технічно реалізована операція, то вища ймовірність її успіху".

За його словами, кожним дроном керували окремо, через мережу мобільного зв'язку. Усе, що було потрібно, — дати живлення на дрони і скинути на бік фальш-дах.

"Далі, як сказав президент, кожен дрон полетів керованим окремим оператором через російську мережу LTE", — зазначив він у пості.

Флеш пояснив, як саме було реалізовано те, про що заявляв Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Для цього потрібно було приїхати на місце і зробити заміри операторів, швидкостей інтернету і вибрати кращого. Росіяни зараз знаходять в уламках ці самі модеми", — підсумував він.

Для довідки: LTE (Long Term Evolution) — технологія бездротового передавання даних, яку часто позначають як 4G LTE. Вона забезпечує високу швидкість і якість зв'язку, будучи наступником стандарту GSM і пропонуючи значне поліпшення порівняно з 3G.

Раніше ми повідомляли що дрони СБУ можуть "спати" біля баз РФ і чекати команди. Удар по авіабазах РФ призвів до можливої втрати 41 стратегічного бомбардувальника і показав прогалини в безпеці. СБУ провела операцію "Павутина", контрабандою переправивши на російську територію велику партію БпЛА з вибухівкою. Не зрозуміло, чи всі безпілотники були використані, зазначили західні військові аналітики.