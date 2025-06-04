Росіяни можуть керувати дронами через будь-який інтернет завдяки "чорній коробочці" (відео)

Російські окупанти керують FPV-дронами через спеціальний передавач команд. Він може підключатися до будь-якого інтернету, і при цьому має доволі примітивний вигляд.

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Про це повідомив український експерт, консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий також як Сергій Флеш.

Він опублікував на своєму Telegram-каналі ролик, у якому якраз описується такий передавач під назвою "Горизонт".

Голос за кадром стверджує, що пристрій призначений для управління FPV-дронами і може працювати з будь-якої точки, де є інтернет. У передавача є вбудований акумулятор з індикатором заряду, з'єднання здійснюється через інтернет-кабель.

Як зазначив Сергій Флеш, він спостерігав подібні пристрої на херсонському напрямку. За його словами, росіяни ставили такі передавачі на висотний житловий будинок (де мешкали винятково цивільні) і з нього керували дронами.

Нагадаємо, раніше Сергій Флеш спростував інформацію про те, що російські "шахеди" управляються через Telegram. Фахівець пояснив, що ворожі безпілотники не отримують команди через месенджер і не передають відео через українські мережі мобільного зв'язку. Крім того, у них досі немає повноцінного штучного інтелекту, і вони, як і раніше, користуються системами супутникової навігації — а тому схильні до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Через Telegram, за словами експерта, передаються інформація про місцезнаходження і дані телеметрії. Але віддалено керувати "шахедами" така технологія не дає.

Також Фокус повідомляв, що інформацію про управління російськими дронами через Telegram не підтвердили і представники українських стільникових компаній. за їхньою інформацією, деякі російські безпілотники справді використовують українські SIM-картки, але, завдяки bigdata і алгоритмам відстеження нетипової поведінки користувачів у мережі, більшість із них можна відключити заздалегідь. До того ж, такі карти не обов'язково мають бути саме українськими — буває й так, що росіяни намагаються використовувати карти інших країн, які потрапляють в український роумінг.

Однак у будь-якому разі, навіть якщо дрон використовує SIM-карту, він не може передавати своєму оператору відео через мобільні мережі.

А ось українські оператори дронів якраз успішно використовували російський інтернет під час проведення операції "Павутина". Як пояснив Сергій Флеш, кожним дроном керували окремо, через мережу мобільного зв'язку — а саме через російську мережу LTE.