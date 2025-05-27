Чи можуть ЗС РФ реально використовувати українські SIM-карти для "Шахедів": експерт дав відповідь

Використання даних Telegram для російських дронових атак опинилося в центрі уваги після матеріалу в The Economist. Там, зокрема, згадувалася записка, нібито знайдена всередині збитого безпілотника, а в записці йшлося про те, що росіяни можуть використовувати для своїх дронів українські мобільні мережі. Самі мобільні оператори не дають публічних коментарів, однак прояснити ситуацію все ж вдалося.

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Про це повідомляє dev.ua.

Журналіст видання зв'язався з топ-менеджером однієї зі стільникових компаній. Той підкреслив, що питання використання SIM-карт дронами не є публічним, і оператори не можуть коментувати його відкрито. Проте співрозмовник видання погодився розповісти деякі деталі в режимі "не для друку".

За його словами, деякі російські дрони дійсно використовують SIM-карти. Але завдяки bigdata та алгоритмам відстеження нетипової поведінки користувачів у мережі, більшість із них можна відключити заздалегідь (хоча 100% ефективність не гарантується). Іноді трапляється так, що через нетипову поведінку відключають справжніх українських користувачів.

Взагалі, питання щодо SIM-карт і безпілотників уже понад два роки перебуває на контролі військового керівництва України, і безліч превентивних заходів уже вжито.

Між іншим, буває й так, що росіяни використовують не українські карти, а карти дружніх країн, які потрапляють в український роумінг.

Дрони, що використовують SIM-карти, не можуть передавати своїм операторам відео через мобільні мережі. Максимум, на що вони здатні, — це використовувати службовий канал для передачі коротких повідомлень.

Тут співрозмовник видання нагадав, що 2022 року мобільні оператори пропонували Міністерству цифрової трансформації ввести для нових користувачів мобільних мереж реєстрацію за паспортом. Ідея не прижилася, але вона й не розв'язала б питання повністю, адже крім паспортної реєстрації нових клієнтів, необхідна ще й повна ідентифікація вже наявних абонентів.

Нагадаємо, днями видання The Economist випустило матеріал, у якому заявлялося, що Росія посилює дронові атаки проти України що запущені росіянами "Шахеди" вже не піддаються впливу українських засобів РЕБ і що вони управляються за допомогою Telegram у реальному часі.

Однак український фахівець із радіотехніки, військовий інженер Сергій "Флеш" цю інформацію не підтвердив. За його словами, російські дрони не управляються через Telegram, а літають, як і раніше, використовуючи сигнали супутникової навігації.