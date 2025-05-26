"Російські Шахеди не керуються через Telegram": український фахівець спростував заяви ЗМІ

Український фахівець з військових технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) спростував інформацію, що росіяни керують ударними дронами "Шахед" через мессенджер Telegram та стільникові мережі.

Related video

Він прокоментував статтю видання The Economist у своєму Telegram-каналі 26 травня.

За його словами, "Шахеди" не отримують команди через мессенджер і не передають відео через українські мережі мобільного зв'язку. Крім того, російські БПЛА досі не мають повноцінного штучного інтелекту, як і раніше користуються системами супутникової навігації, а тому уразливі до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Натомість ці дрони оснащені трекерами, які надсилають російським військовим інформацію про місцеперебування і дані телеметрії, такі як швидкість і висота. Вона дійсно передається через онлайн-ботів у Telegram, використовуючи стільникові мережі завдяки модемам та SIM-картам українських, російських та іноземних операторів. Але ця технологія не дозволяє віддалено керувати "Шахедами", надсилаючи їм нові команди.

"Цих модемів і сім-карт в уламках ми знаходимо СОТНI якщо не тисячі вже. Ми, розуміючи все це, не даємо "Шахедам" працювати через наші мережі мобільного зв'язку", — зазначив Сергій Бескрестнов.

25 травня видання The Economist написало, ніби "Шахеди" більше не піддаються впливу засобів РЕБ, бо мають штучний інтелект та користуються мобільним інтернетом. Джерела заявили ЗМІ, що всередині одного з дронів знайшли записку, ймовірно, залишену одним з російських інженерів. У ній зазначалося, що "Шахеди" керуються за допомогою Telegram у реальному часі, а також передають відео. Сергій Бескрестнов запевняє, що ніяких записок українські фахівці не знаходили.

Видання також звернуло увагу, що Росія посилює атаки "Шахедів" проти України. Згідно з розвідданими, росіяни з часом планують запускати до 1000 дронів за один раз.