ЗМІ пишуть про новий алгоритм керування "Шахедами" через Telegram: в ЦПД прокоментували

Російські оператори безпілотних літальних апаратів типу Shahed використовують боти в соціальній мережі Telegram, щоб отримувати дані про політ у режимі реального часу. Новий алгоритм керування БПЛА ЗС РФ описав російський інженер у записці, яку знайшли в "Шахеді" після чергової ворожої атаки.

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Про це пише видання The Economist.

З посиланням на слова українських інженерів, що розбирають нутрощі російських "Шахедів" після атак по Україні, журналісти розповідають, що найбільше занепокоєння викликають способи контролю ворожих безпілотників. Новіші моделі дронів ЗС РФ не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби, бо керуються штучним інтелектом і підключаються до інтернет-мереж і мобільного інтернету в Україні та не залежать від GPS із глушниками.

Спеціалісти у Києві розповіли виданню, що знайшли всередині одного з БПЛА ЗС РФ записку, ймовірно, залишену співчутливим до українців російським інженером, яка натякала на новий алгоритм керування дронами. За словами журналістів, у записці йшлося, що російські дрони контролюються за допомогою ботів у Telegram, які надсилають операторам необхідні дані та відео польоту в реальному часі.

ЗМІ пишуть про керування БПЛА ЗС РФ через Telegram: реакція ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко відреагував на публікацію.

"Історія про "записки в шахедах" і управління через Телеграм-боти — це, звісно, щось", — написав керівник ЦПД.

Він додав, що деякі з ворожих БПЛА керуються дистанційно за допомогою встановлених на них камер іще з 2024 року, і українські сили протиповітряної оборони збивають їх.

Андрій Коваленко прокоментував публікацію про керування "Шахедами" через Telegram-боти Фото: скриншот

Нагадаємо, фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") 24 травня писав, що росіяни активно впроваджують БПЛА зі штучним інтелектом, які хаотично атакують цілі та через це можуть вбивати багато цивільних людей.

Фокус 22 травня писав про російський БПЛА "Елка" зі штучним інтелектом, що знищує дрони Збройних сил України. Окупанти заявляють, що їхні нові безпілотники-перехоплювачі можуть знищувати розвідувальні та ударні дрони літакового типу, важкі коптери типу Vampire та невеликі FPV-дрони.