"Елка" зі штучним інтелектом знищує дрони ЗСУ: як працює і чи можна захиститися (відео)

Росіяни почали активно знищувати українські безпілотники різних типів новими дронами-перехоплювачами "Елка". Фокус довідався, як вони працюють та яку загрозу становлять.

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Російські Telegram-канали публікують відеозаписи застосування "Елки", стверджуючи, що вони уражають розвідувальні та ударні безпілотники літакового типу, важкі коптери типу Vampire та навіть невеликі FPV-дрони. Зокрема, якщо вірити заявам окупантів, жертвами перехоплювача стали кілька великих і дорогих розвідувальних БПЛА ЗСУ "Лелека".

Дрон "Елка": молодша сестра "Ланцета"

Зовні БПЛА нагадує баражувальний боєприпаси "Ланцет" через X-подібну форму, однак має не один гвинт у хвості, а чотири невеликих, розташованих на задніх крилах. Дві пари крил різного розміру дійсно роблять засіб схожим на ялинку, особливо, якщо він пофарбований у зелений колір. У передній частині розташовані дві камери. Елементи корпуса друкують на 3D-принтері, що значно спрощує та здешевлює виробництво.

Як стверджують росіяни, "Елка" ефективно працює завдяки системі наведення на базі штучного інтелекту. Вона дозволяє захоплювати повітряну ціль і летіти на перехоплення попри погодні умови та маневрування. Ба більше, алгоритми нібито націлюють засіб на найбільш уразливі частини безпілотника, щоб з більшою ймовірністю вивести його з ладу, наприклад, уразити двигун чи хвостове оперення дрона літакового типу.

Запуск БПЛА "Елка"

Чим небезпечний дрон "Елка" з ШІ

Реальну ефективність зброї у коментарі Фокусу оцінив військовослужбовець з підрозділу "Sunstrike" 82 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, який займається саме перехопленням повітряних цілей за допомогою дронів. Він підтвердив, що "Елка" дуже шкодить українським безпілотникам, і засобів протидії поки немає. Російські перехоплювачі літають дуже швидко (понад 300 км/год), і розвідувальні БПЛА не можуть від них ухилитися, які б маневри не застосовували.

Найголовніше, що "Елку" дуже просто застосовувати, це може зробити будь-який боєць, не маючи особливої підготовки чи спеціальних навичок. Засіб керується лише двома кнопками: запуск системи та спуск з катапульти. Оператору потрібно лише навести дрон у бік ворожої цілі і натиснути ці кнопки — далі алгоритми захоплять її та повністю автоматично поведуть перехоплювач на ураження. Запускаються "Елки" за допомогою ручної катапульти, яка віддалено нагадую стрілецьку зброю, або безпосередньо з руки, що не так надійно. Є також стаціонарна пускова установка з біспектральним оптико-електронним модулем, де розміщуються два дрони, очевидно, що її важче застосовувати у бойових умовах.

Пускова установка для перехоплювача дронів Елка Фото: Соцсети

За словами військового, він звернув увагу на "Елку" близько 8 місяців тому, коли вона намагалася уразити український розвідувальний дрон "Валькірія", але невдало. З того часу росіянам вдалося значно покращити штучний інтелект та його влучність.

На думку бійця, розробники "Елки" взяли за основу систему наведення "Ланцета" та вдосконалили її. Варто зазначити, що на початку 2024 року західні фахівці проаналізували відеозаписи з камер цих БПЛА і прийшли до висновку, що на той момент система автономного захоплення цілей давала збої, наприклад, наводилася не на бойову техніку, а на якийсь об'єкт поблизу. Через це її довелося навіть вимикати, вказуючи цілі вручну. Втім, як каже представник "Sunstrike", самі "Ланцети" останнім часом стали значно точнішими та мають вищу ефективність, бо рідко промахуються.

Всередині захоплених зразків "Ланцетів" українські інженери знайшли американські пристрої NVIDIA Jetson TX2. Це мікропроцессорний модуль розміром із кредитну картку, оптимізований для нейронних мереж і програм машинного навчання, а якщо простіше — для запуску систем штучного інтелекту. Він оснащений набором паралельних графічних процесорів, які виконують 30 трильйонів операцій за секунду. Росіянам заборонено купувати NVIDIA Jetson TX2 через санкції, накладені через вторгнення до України, але окупанти знаходять, як їх обійти. Ймовірно, саме такі модулі відповідають за автономне наведення у "Елки".

Застосування БПЛА Елка у бойових умовах

У 82 бригаді ДШВ кажуть, що російські війська застосовують також новітні FPV-дрони зі штучним інтелектом. Вони автономно шукають цілі у визначеному районі, маючи певні пріоритети, а потім самостійно атакують їх без команди оператора. Бійці захопили такий БПЛА, який був збитий, інженери ще не встигли детально його дослідити, але помітили всередині плату від NVIDIA.

За інформацією військового, Україна поки не має автономних перехоплювачів. Є подібні протиповітряні дрони, наприклад, FOWLER, але вони керуються вручну, а не штучним інтелектом.

Раніше стало відомо, що Росія використовує автономні ударні дрони з бензиновим двигуном. Завдяки машинному зору та візуальній навігації вони практично невразливі для засобів РЕБ і майже не потребують участі людини. Якщо на початку 2025 року такі БПЛА атакували цілі на відстані приблизно 30 км, то нові двигуни збільшили дальність до 100 км.