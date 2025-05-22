"Елка" с искусственным интеллектом уничтожает дроны ВСУ: как работает и есть ли защита (видео)

Россияне начали активно уничтожать украинские беспилотники разных типов новыми дронами-перехватчиками "Елка". Фокус узнал, как они работают и какую угрозу представляют.

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Российские Telegram-каналы публикуют видеозаписи применения "Елки", утверждая, что они поражают разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа, тяжелые коптеры типа Vampire и даже небольшие FPV-дроны. В частности, если верить заявлениям оккупантов, жертвами перехватчика стали несколько крупных и дорогих разведывательных БПЛА ВСУ "Лелека".

Дрон "Елка": младшая сестра "Ланцета"

Внешне БПЛА напоминает барражирующий боеприпас "Ланцет" из-за X-образной формы, однако имеет не один винт в хвосте, а четыре небольших, расположенных на задних крыльях. Две пары крыльев разного размера действительно делают средство похожим на елку, особенно, если оно окрашено в зеленый цвет. В передней части расположены две камеры. Элементы корпуса печатают на 3D-принтере, что значительно упрощает и удешевляет производство.

Как утверждают россияне, "Элка" эффективно работает благодаря системе наведения на базе искусственного интеллекта. Она позволяет захватывать воздушную цель и лететь на перехват несмотря на погодные условия и маневрирование. Более того, алгоритмы якобы нацеливают средство на наиболее уязвимые части беспилотника, чтобы с большей вероятностью вывести его из строя, например, поразить двигатель или хвостовое оперение дрона самолетного типа.

Запуск БПЛА "Елка"

Чем опасен дрон "Елка" с ИИ

Реальную эффективность оружия в комментарии Фокусу оценил военнослужащий из подразделения "Sunstrike" 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который занимается именно перехватом воздушных целей с помощью дронов. Он подтвердил, что "Элка" очень вредит украинским беспилотникам, и средств противодействия пока нет. Российские перехватчики летают очень быстро (более 300 км/ч), и разведывательные БПЛА не могут от них уклониться, какие бы маневры не применяли.

Самое главное, что "Елку" очень просто применять, это может сделать любой боец, не имея особой подготовки или специальных навыков. Средство управляется всего двумя кнопками: запуск системы и спуск с катапульты. Оператору нужно лишь навести дрон в сторону вражеской цели и нажать эти кнопки — дальше алгоритмы захватят ее и полностью автоматически поведут перехватчик на поражение. Запускаются "Елки" с помощью ручной катапульты, которая отдаленно напоминает стрелковое оружие, или непосредственно с руки, что не так надежно. Есть также стационарная пусковая установка с биспектральным оптико-электронным модулем, где размещаются два дрона, очевидно, что ее труднее применять в боевых условиях.

Пусковая установка для перехватчика дронов Елка Фото: Соцсети

По словам военного, он обратил внимание на "Елку" около 8 месяцев назад, когда она пыталась поразить украинский разведывательный дрон "Валькирия", но неудачно. С тех пор россиянам удалось значительно улучшить искусственный интеллект и его меткость.

По мнению бойца, разработчики "Елки" взяли за основу систему наведения "Ланцета" и усовершенствовали ее. Стоит отметить, что в начале 2024 года западные специалисты проанализировали видеозаписи с камер этих БПЛА и пришли к выводу, что на тот момент система автономного захвата целей давала сбои, например, наводилась не на боевую технику, а на какой-то объект поблизости. Из-за этого ее пришлось даже выключать, указывая цели вручную. Впрочем, как говорит представитель "Sunstrike", сами "Ланцеты" в последнее время стали значительно точнее и имеют более высокую эффективность, потому что редко промахиваются.

Внутри захваченных образцов "Ланцетов" украинские инженеры нашли американские устройства NVIDIA Jetson TX2. Это микропроцессорный модуль размером с кредитную карту, оптимизированный для нейронных сетей и программ машинного обучения, а если проще — для запуска систем искусственного интеллекта. Он оснащен набором параллельных графических процессоров, которые выполняют 30 триллионов операций в секунду. Россиянам запрещено покупать NVIDIA Jetson TX2 из-за санкций, наложенных из-за вторжения в Украину, но оккупанты находят, как их обойти. Вероятно, именно такие модули отвечают за автономное наведение у "Елки".

Применение БПЛА Елка в боевых условиях

В 82 бригаде ДШВ говорят, что российские войска применяют также новейшие FPV-дроны с искусственным интеллектом. Они автономно ищут цели в определенном районе, имея определенные приоритеты, а затем самостоятельно атакуют их без команды оператора. Бойцы захватили такой БПЛА, который был сбит, инженеры еще не успели детально его исследовать, но заметили внутри плату от NVIDIA.

По информации военного, Украина пока не имеет автономных перехватчиков. Есть подобные противовоздушные дроны, например, FOWLER, но они управляются вручную, а не искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, что Россия использует автономные ударные дроны с бензиновым двигателем. Благодаря машинному зрению и визуальной навигации они практически неуязвимы для средств РЭБ и почти не требуют участия человека. Если в начале 2025 года такие БПЛА атаковали цели на расстоянии примерно 30 км, то новые двигатели увеличили дальность до 100 км.