Запускают за 5 минут: в ВСУ показали, как работает БпЛА "Валькирия" (видео)

По словам военных, "Валькирия" уже зарекомендовала себя на фронте как простой и надежный разведывательный дрон.

Related video

Беспилотник "Валькирия" малозаметен для вражеских радаров, а его запуск включая предполетную подготовку составляет около 5 минут. Особенности работы БпЛА раскрыли Силы обороны юга Украины, обнародовав видео запуска дрона.

"Среди самых больших преимуществ беспилотного комплекса — его малозаметность для радаров, дальность полета и скорость развертывания, которая вместе с предполетной подготовкой может составлять всего лишь 5 минут", — отметили украинские военные.

На видео видно, как морпехи 501 отдельного батальона морской пехоты из подразделения "Грифон" запускают "Валькирию" в небо, а после успешной тренировки приземляют беспилотник.

"Данная птичка уже зарекомендовала себя на фронте как простой и надежный разведывательный беспилотный аппарат", — отметили Силы обороны юга Украины.

Что известно о беспилотнике "Валькирия"

АСУ-1 "Валькирия" — беспилотный авиационный комплекс военного и гражданского назначения украинского производства. Он используется для мониторинга, воздушной разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня днем и ночью.

"Валькирия" состоит из:

трех дронов;

оборудования для работы в темное и светлое время суток;

ноутбука, выполняющего роль наземной станции;

антенны для передачи сигнала.

Комплекс может выполнять как круглосуточное наблюдение за передним краем фронта, так и проводить разведывательные операции вглубь до 40 км. "Валькирия" способна оставаться в воздухе до двух часов и обеспечивать аэросъемку с возможностью трансляции видео в режиме реального времени.

Этот беспилотный авиационный комплекс используют в ВСУ с 2015 года для разведки и корректировки артиллерийского огня. Именно "Валькирия" в июле 2023 года углубилась на 11 километров в тыл противника в Белгородской области

Напомним, 5 октября 2023 года беспилотный авиационный комплекс "Валькирия" под управлением украинских пограничников провел разведку в тылу российских оккупантов. Тогда военнослужащие заявили, что "Валькирия" дает возможность украинским военным безопасно проводить разведку не только на линии фронта, но и залетая на 30 километров в тыл противника.

6 апреля украинские военные уничтожили целую колонну российской техники на Лиманском направлении. В ВСУ сообщили, что всего в колонне ВС РФ было 9 единиц техники. Первые две подорвались на минах, а оставшиеся были уничтожены тяжелой артиллерией, ПТРК и дронами.