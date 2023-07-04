Два украинских дрона проникли в Белгородскую область: чем они опасны для россиян (видео)
Дроны украинского производства "Валькирия" и "Лелека-100" углубились на более чем 20 километров в тыл противника рядом с российско-украинской границей.
В Белгородской области (РФ) недалеко от границы с Украиной 3 июля сбили два дрона — "Валькирию" и "Лелеку". Об этом российское медиа Baza сообщило во вторник, 4 июля.
По данным медиа, разведывательный беспилотник "Валькирия" запустили с территории села Бологовка (Харьковская область). В 15:00 силы ПВО РФ сбили дрон. Это произошло возле села Карабаново, которое расположено в 11 километрах от границы с Украиной.
В это же время разведдрон "Лелека-100" сбили возле Поселка Волоконовка (расположен приблизительно в 27 километрах от границы с Украиной).
Украинский дрон "Валькирия": чем он примечателен
Это беспилотный авиационный комплекс, который украинские военные использует еще с 2015 года для разведки и корректировки артиллерийского огня. Беспилотник выпускает компания "Авиационные системы Украины".
Комплекс "Валькирия" состоит из:
- трех дронов;
- оборудования для работы в темное и светлое время суток;
- ноутбука, выполняющего роль наземной станции;
- антенны для передачи сигнала.
Технические характеристики БПЛА "Валькирия":
- вес — 3,5 кг;
- платформа для запуска — можно запускать с рук или с платформы-леера;
- скорость — 108 км/ч;
- максимальная высота — до 2000 м;
- радиус действия — 34 км;
- дополнительные комплектующие — дневная камера с разрешением 4К, тепловизор, гиростабилазционные модули.
Для чего в украинской армии используют дрон "Лелека-100"
Дрон "Лелека-100" ВСУ используют для разведки, обнаружения и сопровождения целей, указания координат в режиме реального времени и корректировки огня. Оснащен камерами, которые позволяют БПЛА работать как ночью, так и днем. Полученные изображения "Лелека" передает на монитор, установленный в авто, изнутри которого операторы и управляют летательным аппаратом.
Технические характеристики дрона "Лелека-100":
- разработчик — DeViRo;
- дата поступления на вооружение ВСУ — май 2021;
- скорость — 140 км/ч;
- радиус действия — до 50 км;
- вес — 5 кг;
- платформа для запуска — стартовый ускоритель;
- максимальная высота — 1500 м;
- время полета — от 2 до 2,5 ч.
Напомним, в конце мая 2023 года аэроразведчики показали, как дрон "Лелека-100" работает на позициях под бахмутом. Операторы показали, как обнаруживают российскую технику и уклоняются от ракет, управляя беспилотником украинского производства.
А в июле 2022 года украинский дрон "Валькирия" помог ВСУ уничтожить склад боеприпасов РФ. Беспилотный авиационный комплекс навел украинские военных на склад, где хранились снаряды для российской реактивной системы залпового огня "Ураган"