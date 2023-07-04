Два українські дрони проникли в Бєлгородську область: чим вони небезпечні для росіян (відео)

Дрони українського виробництва "Валькірія" і "Лелека-100" заглибилися на понад 20 кілометрів у тил противника поруч із російсько-українським кордоном.

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У Бєлгородській області (РФ) недалеко від кордону з Україною 3 липня збили два дрони — "Валькірію" і "Лелеку". Про це російське медіа Baza повідомило у вівторок, 4 липня.

За даними медіа, розвідувальний безпілотник "Валькірія" запустили з території села Бологівка (Харківська область). О 15:00 сили ППО РФ збили дрон. Це сталося біля села Карабанове, яке розташоване за 11 кілометрів від кордону з Україною.

Водночас розвіддрон "Лелека-100" збили біля селища Волоконівка (розташоване приблизно за 27 кілометрів від кордону з Україною).

Український дрон "Валькірія": чим він примітний

Це безпілотний авіаційний комплекс, який українські військові використовують ще з 2015 року для розвідки та коригування артилерійського вогню. Безпілотник випускає компанія "Авіаційні системи України".

Комплекс "Валькірія" складається з:

трьох дронів;

обладнання для роботи в темний і світлий час доби;

ноутбука, що виконує роль наземної станції;

антени для передачі сигналу.

Технічні характеристики БПЛА "Валькірія":

вага — 3,5 кг;

платформа для запуску — можна запускати з рук або з платформи-леєра;

швидкість — 108 км/год;

максимальна висота — до 2000 м;

радіус дії — 34 км;

додаткові компоненти — денна камера з роздільною здатністю 4К, тепловізор, гіростабілізуючі модулі.

БПЛА "Валькірія" 3 липня атакував прикордоння Бєлгородської області

Для чого в українській армії використовують дрон "Лелека-100"

Дрон "Лелека-100" ЗСУ використовують для розвідки, виявлення і супроводу цілей, зазначення координат у режимі реального часу та коригування вогню. Оснащений камерами, які дають змогу БПЛА працювати як уночі, так і вдень. Отримані зображення "Лелека" передає на монітор, встановлений в авто, зсередини якого оператори та керують літальним апаратом.

Технічні характеристики дрона "Лелека-100":

розробник — DeViRo;

дата надходження на озброєння ЗСУ — травень 2021;

швидкість — 140 км/год;

радіус дії — до 50 км;

вага — 5 кг;

платформа для запуску — стартовий прискорювач;

максимальна висота — 1500 м;

час польоту — від 2 до 2,5 год.

Для атаки позицій противника ЗСУ використовують також дрон "Лелека-100"

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року аеророзвідники показали, як дрон "Лелека-100" працює на позиціях під Бахмутом. Оператори показали, як виявляють російську техніку та ухиляються від ракет, керуючи безпілотником українського виробництва.

А в липні 2022 року український дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів РФ. Безпілотний авіаційний комплекс навів українських військових на склад, де зберігалися снаряди для російської реактивної системи залпового вогню "Ураган"