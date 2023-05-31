Дроны "Лелека" выискивают позиции РФ под Бахмутом: работа аэроразведки ВСУ (видео)

Операторы показали, как обнаруживают российскую технику и уклоняются от ракет, управляя беспилотником украинского производства.

Related video

Аэроразведчики из 80-й бригады Вооруженных сил Украины показали работу беспилотника "Лелека-100" в Бахмуте. Сюжет опубликовало на YouTube информационное агентство "Радио Свобода".

Военнослужащие Сергей и Валентин спрятали микроавтобус со станцией управления в посадке, под прикрытием деревьев, и запустили "Лелеку" в небо. Этот беспилотник позволяет ВСУ обнаруживать цели, сопровождать их, отмечать координаты в режиме реального времени и корректировать огонь. "Лелека" оснащается как дневной, так и ночной камерами, которые показывают действия россиян с очень большого расстояния. Операторы получают картинку на большой монитор, установленный в автомобиле.

"Сегодня ночью была ротация, зафиксировали перемещение очень большого количества техники по всему Бахмуту. Очень много каталось автомобилей разного типа, и бронированных, и обычных, зафиксировали места, где они попрятались, а потом их поразят артиллеристы", — рассказал один из операторов.

Идеальная погода для работы "Лелеки" — солнечная и безоблачная. Тогда беспилотник может подниматься на очень большую высоту и снимать происходящее внизу с помощью хорошего зума, оставаясь незамеченным для противника. Если небо затягивает облаками, дрону приходится снижаться, а в это время российские войска могут его сбить или подавить средствами РЭБ. Во время съемки сюжета оккупанты выстрелили по БПЛА из переносного зенитно-ракетного комплекса, но промахнулись. В дождь летать тоже опасно, поскольку вода может проникнуть в корпус и вызвать короткое замыкание.

Работа оператора "Лелеки-100" очень опасна, ведь аэроразведчики являются приоритетной целью для ВС РФ. Без дронов возможности украинских подразделений в Бахмуте сильно снизятся.

"Любые действия в современней войне осуществляются при помощи "глаз" с воздуха. Если лишить армию этих "глаз", то задание будет либо провалено, либо выполнено с минимальной эффективностью. Слепая армия — это всегда легкая мишень", — прокомментировал военный.

Ранее фонд "Повернись живим" назвал "Лелеку-100" лучшим беспилотником бригадного уровня. Стоимость одного комплекса из двух БПЛА и станции управления составляет 1 440 000 гривен. Сам дрон может разгоняться до 140 км/ч и залетать в тыл врага на расстояние до 50 км.

В марте дрон "Лелека-100" помог ВСУ уничтожить российский комплекс РЭБ "Поле-21". Операторы заметили их с воздуха и передали координаты группе "лесники", которая нанесла точечные удары