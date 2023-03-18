Дрон "Лелека" помог ВСУ уничтожить комплекс РЭБ "Поле-21" (видео)

Система "Поле-21" подавляет спутниковую навигацию на площади до 150 квадратных километров, не давая применять высокоточное оружие.

Related video

Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" в Херсонской области. Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Аэроразведка".

Украинские аэроразведчики запустили над оккупированной частью Херсонской области беспилотник "Лелека" и обнаружили несколько комплексов РЭБ, расположенных в одном из населенных пунктов. Группа Вооруженных сил Украины под названием "Лесники" нанесли по указанным координатам точечные артиллерийские удары, поразив технику противника. Судя по дате, указанной в видеозаписи, атаки произошли 13 марта 2023 года.

"Помните, как мы собирали деньги на "Лелеку"? Вот так красиво она корректирует артиллерию", — отметила "Аэроразведка".

РЭБ "Поле-21" создает помехи и подавляет любые сигналы навигационных спутников в пределах более 25 км

Россияне используют комплексы Р-340 РП "Поле-21" для подавления спутниковой связи. Как пишет АрміяInform, они поступили на вооружение ВС РФ в 2016 году. Комплекс создает помехи и подавляет любые сигналы навигационных спутников в пределах более 25 км, использующиеся для наведения высокоточного оружия, которое в результате теряется в пространстве и не может выполнить боевую задачу.

Р-340 РП построены по модульному принципу, а "Поле-21" является постом радиопомех, который состоит из антенн и приборной части. В состав комплекса входит пункт управления, который обеспечивает связь между 100 постами. Каждый модуль обладает мощностью до 600 Вт. Генераторы помех вместе с антеннами размещаются на бажнях или мачтах, кроме того, могут размещать на автомобилях.

По данным военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, один передатчик охватывает площадь около 1,5 квадратных километра. Как рассказал исследователь российской техники Игорь Сидоренко, россияне обычно устанавливают много модулей "Поле-21" на большой площади, и один комплекс Р-340 РП со 100 активными постами покрывает площадь 150 квадратных километров. Военный эксперт Сергей Наливайко добавил, что технология позволяет выборочно глушить навигационные системы, например, только GPS или только Galileo.

Ранее Минцифры сообщило о самых опасных российских комплексах РЭБ, действующих на территории Украины: "Редут 2-УС", "Репеллент", "Житель" и "Борисоглебск". Они подавляют связь и беспилотники ВСУ, мешая проводить наступления.

Недавно стало известно, что ВС РФ завезли на фронт антидроновые системы "Палтус". Украинский эксперт Сергей Флэш рассказал, как они работают.