Россияне завезли на фронт антидроновые системы "Палтус": как они сбивают БПЛА (видео)

По словам эксперта из ВСУ, переносные системы подавляют все гражданские БПЛА, при этом их легко переносить и сложно найти на поле боя.

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Российская армия использует в Украине компактные системы для борьбы с дронами "Палтус". Украинский военнослужащий и специалист по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш рассказал о ней на своей странице в Facebook.

Россияне показали в Сети фото и видео с "окопным" комплексом РЭБ, в котором эксперт опознал "Палтус" производства компании "Актуальные системы безопасности" из Санкт-Петербурга. Один из оккупантов показал устройство, установленное прямо рядом с окопом на передовой. Солдаты подперли его палкой и накрыли дождевиком, чтобы уберечь от влаги.

"Автоматически работает, нам ничего нажимать не надо. Замки мы заклеили, чтобы они ночью не светились", — поделился российский солдат.

Сергей Флэш отметил, что мощность у "Палтуса" небольшая, зато он подавляет все диапазоны частот, на которых работают коммерческие беспилотники: 433, 868, 900, 1575, 2400, 5200, 5800 МГц. Система эффективно "глушит" дроны ВСУ, при этом легко маскируется и практически невидим с воздуха.

Производитель отмечает, что "Палтус" создает помехи для каналов управления и навигации, в том числе GPS, ГЛОНАСС, Beidou. Попадая под воздействие комплекса, беспилотники садятся на землю или возвращаются в заранее запрограммированную точку. Дальность подавления DJI Mavic 3 составляет более 3 км при удалении дрона от пульта управления на 1 км и более 4 км для Autel EVO II с тем же условием.

Российская система для борьбы с БПЛА "Палтус" Фото: Facebook

Само изделие обладает компактными размерами (600х800х180 мм) и весит 10,5 кг, поэтому может переноситься одним человеком на разгрузке, ремешке или в специальном рюкзаке. "Палтус" оснащен съемным аккумулятором, заряда которого хватает примерно на 30 минут работы, в комплект входят две запасные батареи.

"Наибольшую эффективность изделие "Палтус" показывает в комбинации с носимыми тактическими обнаружителями БПЛА, такими как "Скайскоп-1" или "Ранец-1". ПРи работе с обнаружителями существует опция подключения изделия "Палтус" к пульту управления тактического обнаружителя", — отмечается в брошюре.

Брошюра с описанием системы "Палтус" Фото: Facebook

Накануне Сергей Флэш рассказал, что россияне собирают карманные детекторы для обнаружения дронов ВСУ. Устройства стоят около $450 и обладают рядом недостатков, но могут помочь оккупантам избежать атаки с воздуха.

До этого Минцифры назвала самые опасные комплексы РЭБ российской армии: "Редут 2-УС", "Репеллент", "Житель" и "Борисоглебск". Они очень мешают украинским военным вести боевые действия, подавляя работу связи и БПЛА.