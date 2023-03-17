Росіяни завезли на фронт антидронові системи "Палтус": як вони збивають БПЛА (відео)

За словами експерта з ЗСУ, переносні системи пригнічують усі цивільні БПЛА, при цьому їх легко переносити та важко знайти на полі бою.

Related video

Російська армія використовує в Україні компактні системи для боротьби із дронами "Палтус". Український військовослужбовець та спеціаліст з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш розповів про неї на своїй сторінці у Facebook.

Росіяни показали в Мережі фото та відео з "окопним" комплексом РЕБ, в якому експерт впізнав "Палтус" виробництва компанії "Актуальні системи безпеки" із Санкт-Петербурга. Один із окупантів показав пристрій, встановлений прямо поряд з окопом на передовій. Солдати підперли його палицею і накрили дощовиком, щоб уберегти від вологи.

"Автоматично працює, нам нічого натискати не треба. Замки ми заклеїли, щоби вони вночі не світилися", — поділився російський солдат.

Сергій Флеш зазначив, що потужність у "Палтуса" невелика, натомість він придушує всі діапазони частот, на яких працюють комерційні безпілотники: 433, 868, 900, 1575, 2400, 5200, 5800 МГц. Система ефективно "глушить" дрони ЗСУ, при цьому легко маскується і практично невидима з повітря.

Виробник зазначає, що "Палтус" створює перешкоди для каналів керування та навігації, зокрема GPS, ГЛОНАСС, Beidou. Потрапляючи під вплив комплексу, безпілотники сідають на землю або повертаються до заздалегідь запрограмованої точки. Дальність придушення DJI Mavic 3 складає більше 3 км при видаленні дрона від пульта керування на 1 км і більше 4 км для Autel EVO II з тією самою умовою.

Російська система для боротьби з БПЛА "Палтус" Фото: Facebook

Сам виріб має компактні розміри (600х800х180 мм) і важить 10,5 кг, тому може переноситися однією людиною на розвантаженні, ремінці або спеціальному рюкзаку. "Палтус" оснащений акумулятором, що знімається, заряду якого вистачає приблизно на 30 хвилин роботи, в комплект входять дві запасні батареї.

"Найбільшу ефективність виріб "Палтус" показує в комбінації з тактичними виявниками БПЛА, що носяться, такими як "Скайскоп-1" або "Ранець-1". При роботі з виявниками існує опція підключення виробу "Палтус" до пульта управління тактичного виявника", — зазначається у брошурі.

Брошура з описом системи "Палтус" Фото: Facebook

Напередодні Сергій Флеш розповів, що росіяни збирають кишенькові детектори для виявлення дронів ЗСУ. Пристрої коштують близько $450 і мають низку недоліків, але можуть допомогти окупантам уникнути атаки з повітря.

До цього Мінцифри назвала найнебезпечніші комплекси РЕБ російської армії: "Редут 2-УС", "Репелент", "Житель" та "Борисоглебськ". Вони дуже заважають українським військовим вести бойові дії, пригнічуючи роботу зв'язку та БПЛА.