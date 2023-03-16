У РФ створили детектори для виявлення дронів ЗСУ: експерт розкрив недоліки (відео)

Компактні пристрої за $450 можуть попереджати солдатів ЗС РФ про наближення українських безпілотників, але не все так просто.

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У Росії невеликі підприємства збирають для воєнниих детектори дронів. Український воєннослужбовець та експерт з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш розібрав цю технологію на своїй сторінці в Facebook.

Російським воєнним поставляють на фронт невеликі "кишенькові" пристрої, що подають сигнали при наближенні безпілотників, це може бути звук або вібрація. Детектори мають дві антени, що працюють у діапазонах 2,4 ГГц та 5,8 ГГц. Для кожного діапазону передбачена кнопка увімкнення-вимкнення. Поряд з антена розміщені світлодіоди, що показують готовність приладу, ще один знаходиться поряд з кнопками і показує рівень заряду акумулятора.

Індикатори детектора дронів Фото: Facebook

У нижній частині корпусу знаходиться роз'єм для заряджання та підключення дата-кабелю. Останній дозволяє підключити пристрій до мобільної програми, щоб відстежувати спектр частот. "Внутрішності" залиті компаундом — полімерною смолою, яка захищає від вологи.

Акумулятори для детекторів дронів Фото: Facebook

Сергій Флеш назвав явні вади російських приладів. Собівартість пристрою становить близько $450 — це занадто дорого, щоб забезпечити ЗС РФ достатньою кількістю детекторів на всіх напрямках. Крім того, вони реагують на всі джерела радіовипромінювання у діапазонах 2,4 ГГц та 5,8 ГГц, зокрема на звичайні сигнали Wi-Fi.

"Вважаю, що пристрій зібрано на мікросхемі типу AD8317. Вибір приймальних мікросхем що працюють у такому діапазоні невеликий", — підсумував Сергій Флеш.

Раніше Сергій Флеш розповів про створення портативних детекторів дронів для українських воєнних. Розробники з Нідерландів на прохання українців переробили реальний аналізатор радіосигналів, що поставили нове ПЗ. Наразі вони спільно намагаються усунути виявлені недоліки.

Нещодавно експерт зібрав "окопний" комплекс РЕБ для захисту від російських дронів. Він докладно розповів про те, як його влаштовано, і як українці можуть збирати подібні прилади своїми руками. Всі деталі коштуватимуть $1000-$1500 залежно від комплектації.