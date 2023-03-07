Рятуватимуть солдатів на фронті: інженери роблять кишенькові детектори дронів для ЗСУ (відео)

Розробники з Нідерландів переробили свій прилад, щоб він уловлював БПЛА. Наразі експерти намагаються вирішити складну проблему із частотами.

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Українські фахівці за допомогою голландських партнерів розробляють портативний прилад, який повідомляє про наближення дронів. Про цей проєкт у Facebook розповів військовослужбовець та волонтер Сергій Флеш.

На опублікованому в соцмережі ролику знято пристрій з антеною, що міститься на долоні дорослої людини. На невеликому кольоровому екрані відображаються радіоколивання на певних частотах, які видають звукові сигнали з появою БПЛА поблизу. За задумом творців, солдати можуть використовувати такі прилади на передовій, щоб захищатися від квадрокоптерів, які скидають гранати.

Як поділився Сергій Флеш, інженери з Голландії переробили свій кишеньковий аналізатор радіосигналів і поставили на нього програмне забезпечення, яке реагує на дрони. Єдина проблема — фахівці так і не змогли досягти нормальної чутливості в діапазоні 5,8 ГГц, тому пристрій не помічає безпілотників, які працюють на цих частотах.

"Пару команд з України продовжують працювати над іншими варіантами. Якщо не реалізують, замовимо голландцям платну розробку повного виробу під потреби ЗСУ", — додав автор.

Раніше писали про інший портативний детектор дронів, розроблений українцем Дмитром Селіним. Він може виявляти різні моделі російських безпілотників, таких як "Орлан" та "Елерон". Наразі українські військові випробовують прототип пристрою у бойових умовах.

У січні українські військові показали систему, яка виявляє дрони та ракети за звуком під час руху. Військовослужбовці 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони збирають комплекси з мікрофону, дзеркала та мікрокомп'ютера, загальна вартість яких становить менше 20 тисяч гривень. Вони можуть виявляти загрози на відстані від 3 до 7 км залежно від розміру.