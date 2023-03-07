Будут спасать солдат на фронте: инженеры делают карманные детекторы дронов для ВСУ (видео)

Разработчики из Нидерландов переделали свой прибор, чтобы он улавливал БПЛА. Сейчас эксперты пытаются решить сложную проблему с частотами.

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Украинские специалисты с помощью голландских партнеров разрабатывают портативный прибор, сообщающий о приближении дронов. Об этом проекте в Facebook рассказал военнослужащий и волонтер Сергей Флэш.

На опубликованном в соцсети ролике запечатлено устройство с антенной, помещающееся на ладонь взрослого человека. На небольшом цветном экране отображаются радиоколебания на определенных частотах, которые издают звуковые сигналы при появлении БПЛА поблизости. По задумке создателей, солдаты могут использовать такие приборы на передовой, чтобы защищаться от квадрокоптеров, сбрасывающих гранаты.

Как поделился Сергей Флэш, инженеры из Голландии переделали свой карманный анализатор радиосигналов и поставили на него ПО, которое реагирует на дроны. Единственная проблема — специалисты так и не смогли добиться нормальной чувствительности в диапазоне 5,8 ГГц, поэтому устройство не замечает беспилотники, работающие на этих частотах.

"Пару команд с Украины продолжают работать над другими вариантами. Если не реализуют, закажем голландцам платную разработку полного изделия под нужды ВСУ", — добавил автор.

Ранее писали о другом портативном детекторе дронов, разработанным украинцем Дмитрием Селиным. Он может обнаруживать разные модели российских беспилотников, таких как "Орлан" и "Элерон". В настоящее время украинские военные испытывают прототип устройства в боевых условиях.

В январе украинские военные показали систему, выявляющую дроны и ракеты по звуку во время движения. Военнослужащие 125-й отдельной бригады Сил территориальной обороны собирают комплексы из микрофона, зеркала и микрокомпьютера, общая стоимость которых составляет менее 20 тысяч гривен. Они могут обнаруживать угрозы на расстоянии от 3 до 7 км в зависимости от размера.