Украинец разработал прибор для выявления российских БПЛА: его тестируют на фронте (видео)

Детектор в виде пластиковой коробочки с антенной предупреждает о приближении "Орланов", "Элеронов" и других дронов.

Related video

Украинский специалист по радиотехнологиям Дмитрий Селин разработал портативную систему для обнаружения российских беспилотников. Об этом проекте на своей странице в Facebook рассказал служащий Вооруженных сил Украины Сергей Флэш.

Дмитрий Селин уже собрал первый прототип, который украинские военные несколько месяцев испытывают на фронте. По словам Сергея Флэша, устройство может обнаруживать "Орланы", "Элероны" и другие дроны, запускаемые россиянами на территорию Украины. Оно помещается в небольшой пластиковый корпус с антенной и маленьким экраном, питается от перезаряжаемой литий-ионной батареи на 3,7 В.

"Основная уникальность прибора в том, что он не просто видит сигнал на нужных частотах, но также анализирует модуляцию и другие признаки, убеждаясь, что сигнал исходит именно от БПЛА", — объяснил военнослужащий.

Сейчас Дмитрий Селин разрабатывает еще два устройства с разным функционалом, себестоимость которых составляет всего около $35 (1300 грн). Специалист пытается исправить выявленные недостатки, в том числе увеличить скорость сканирование и сделать сигналы о приближении беспилотников более понятными для военных.

В январе стало известно, что американская корпорация Edgesource передала Украине технологии для борьбы с дронами на $2 млн в течение 2022 года. Система Windtalker позволяет замечать БПЛА на расстоянии до 35 км и выявлять местонахождение оператора. Она также предоставляет много информации о летательных аппаратах, таких как тип, скорость, высоту, серийный номер.

В феврале в Украине испытали реактивную систему запуска дронов для ВСУ. Она значительно упрощает транспортировку и устраняет необходимость в массивных пусковых установках в виде катапульт.