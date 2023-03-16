В РФ создали детекторы для обнаружения дронов ВСУ: эксперт раскрыл недостатки (видео)

Компактные устройства за $450 могут предупреждать cолдат ВС РФ о приближении украинских беспилотников, но не все так просто.

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В России небольшие предприятия собирают для военных детекторы дронов. Украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш разобрал эту технологию на своей странице в Facebook.

Российским военным поставляют на фронт небольшие "карманные" устройства, подающие сигналы при приближении беспилотников, это может быть звук или вибрация. Детекторы имеют две антенны, работающие в диапазонах 2,4ГГц и 5,8 ГГц. Для каждого диапазона предусмотрена кнопка включения-выключения. Рядом с антеннами размещены светодиоды, показывающие готовность прибора, еще один находится рядом с кнопками и показывает уровень заряда аккумулятора.

Индикаторы детектора дронов Фото: Facebook

В нижней части корпуса находится разъем для зарядки и подключения дата-кабеля. Последний позволяет подключить устройство к мобильному приложению, чтобы отслеживать спектр частот. "Внутренности" залиты компаундом — полимерной смолой, которая защищает от влаги.

Аккумуляторы для детекторов дронов Фото: Facebook

Сергей Флэш назвал явные недостатки российских приборов. Себестоимость устройства составляет около $450 — это слишком дорого, чтобы обеспечить ВС РФ достаточным количеством детекторов на всех направлениях. Кроме того, они реагируют на все источники радиоизлучения в диапазонах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц, в том числе на обычные сигналы Wi-Fi.

"Считаю, что устройство собрано на микросхеме типа AD8317. Выбор приемных микросхем работающих в таком диапазоне невелик", — подытожил Сергей Флэш.

Ранее Сергей Флэш рассказал о создании портативных детекторов дронов для украинских военных. Разработчики из Нидерландов по просьбе украинцев переделали уже существующий анализатор радиосигналов поставили новое ПО. Сейчас они совместно пытаются устранить выявленные недостатки.

Недавно эксперт собрал "окопный" комплекс РЭБ для защиты от российских дронов. Он подробно рассказал о том, как он устроен, и как украинцы могут собирать подобные приборы своими руками. Все детали обойдутся в $1000-$1500 в зависимости от комплектации.