Оставить россиян без связи, чтобы победить: названы самые опасные комплексы ВС РФ

Комплексы РЭБ "Редут 2-УС", "Репеллент", "Житель" и "Борисоглебск" сильно мешают украинским военным, подавляя связь и БПЛА. Без них россияне будут значительно слабее.

Related video

Силам обороны Украины для успешного наступления необходимо оставить российские войска без связи и средств радиоэлектронной борьбы. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook назвал самые распространенные комплексы ВС РФ.

По его словам, чаще всего россияне используют комплексы "Редут 2-УС", "Репеллент", "Житель" и "Борисоглебск". Они помогают оккупантам координировать свои подразделения и подавлять связь украинских защитников.

Самые распространенные комплексы РЭБ ВС РФ Фото: Facebook

Комплекс РЭБ Редут 2-УС

"Редут 2-УС" — это автономный многоцелевой цифровой телекоммуникационный комплекс, который оснащен передовыми системами связи и поддерживает системы боевого управления ВС РФ. Он обеспечивает работу многоинтервальных каналов и сетей, передающих информацию со скоростью от 5 до 155 Мбит/с одновременно в четырех направлениях, а также беспроводные сети со скоростью до 37 Мбит/с, к которым можно подключить до 200 абонентов на расстоянии до 30 км.

"Редут 2-УС" состоит из пяти отдельных радиостанций с системой жизнеобеспечения. Ключевой частью комплекса является антенный модуль Р-431АМ, размещенный на базе грузовика КамАЗ-63501. Он, в свою очередь, оснащен мачтой высотой 32 м, которая поднимает до четырех антенн диаметром 0,6 или 1 м. Р-431АМ при необходимости дополняют четыре аппаратные части П-260-О, П-260-У (узловая), П-260-Т (транзитная), П-261 (управление связью).

Российский комплекс связи Редут 2-УС Российский комплекс связи Редут 2-УС с развернутой антенной Фото: Минобороны РФ

"Глушилка" Репеллент

Комплекс радиоэлектронной борьбы на базе автомобиля МАЗ или КамАЗ, который подавляет беспилотные летательные аппараты ВСУ. Как правило, они работают вблизи военных баз, аэродромов, объектов инфраструктуры или боевых позиций. Как утверждает компания-производитель "Рособоронэкспорт", оборудование работает в диапазоне от 200 до 6000 МГц, может обнаруживать и "глушить" беспилотники на расстоянии около 30 км. Он подавляет каналы управления, передачи данных, спутниковые радионавигационные системы.

Как пишет украинское издание "Армия Inform", ссылаясь на экспертов, в реальности заявленные возможности "Репеллента" сильно преувеличены. К примеру, комплекс не может повлиять на работу барражирующих боеприпасов или дронов, летящих в автономном режиме, используя инерциальную систему навигации.

Система РЭБ "Житель"

Р-330Ж "Житель" — автоматизированная станция создания помех, созданная предприятием "ПРОТЕК" для армии РФ. Он предназначена для подавления наземных станций связи, систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной системы GPS (NAVSTAR), мобильных сетей GSM. Кроме того, комплекс может вести зашифрованный обмен информацией с командным пунктом управления и наносить на карты выявленные источники радиоизлучения. Для обслуживания требуется экипаж минимум из трех человек.

"Житель" ведет радиоразведку в частотном диапазоне Р-330Ж "Житель" 100-2000 МГц, а подавляет цели на таких частотах: 800-960 МГц; 1227,6 МГц; 1575,42МГц; 1500-1700МГц; 1700-1900 МГц. Дальность подавления наземного оборудования — до 25 км, БПЛА — более 50 км, скорость обмена информацией с командным пунктом — от 48 кбит/с.

Российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель"

Станция "Борисоглебск"

Модификация станции РЭБ Р-330, которую разработали в России в 2001 году инженеры ОКР "Борисоглебск" и концерна "Созвездие". В 2004 году они полностью переработали комплекс и начали серийное производство под названием "Борисоглебск-2", а в 2013 году его приняли на вооружение ВС РФ. Комплекс включает в себя пункт управления Р-330КМВ и станции создания помех Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ, Р-325УМВ, все это размещается на самоходных шасси МТ-ЛБу.

"Борисоглебск-2" предназначен для обнаружения и подавление радиооборудования и различных каналов связи, в то числе спутниковых и навигационных. Один пункт управления Р-330КМВ может контролировать до четырех пар станция помех и выполнять до 30 боевых задач в автономном режиме. Подготовка и развертывание комплекса занимает около 15 минут.

Как можно уничтожить комплексы РЭБ

Михаил Федоров призвал украинцев на оккупированных территориях сообщать о местоположении российских комплексов с помощью чат-бота "Єворог". Он напомнил, что в прошлом году просил делиться информацией о комплексе "Редут 2-УС". По его словам, сообщения очень помогли военным ослабить оккупантов.

"Увидели подобную будку с антеннами — сообщите в "Єворог", — попросил глава Минцифры. — "Уверен, в этот раз тоже будет успешные кейсы. Но не забывайте удалять фото/видео после отправки в чат. Безопасность важна".

В феврале специалист по кибербезопасности Константин Корсун оценил пользу и риски чат-бота "Єворог" для украинцев. По его мнению, сервис требует очень много ресурсов по сравнению с традиционными методами разведки, да еще и угрожает жизни людей, которых могут поймать россияне.