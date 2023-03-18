Дрон "Лелека" допоміг ЗСУ знищити комплекс РЕБ "Поле-21" (відео)

Система "Поле-21" придушує супутникову навігацію на площі до 150 квадратних кілометрів, не даючи використати високоточну зброю.

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Українські військові за допомогою безпілотника знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" у Херсонській області. Про це у Facebook повідомила громадська організація "Аеророзвідка".

Українські аеророзвідники запустили над окупованою частиною Херсонської області безпілотник "Лелека" і виявили кілька комплексів РЕБ, розташованих в одному з населених пунктів. Група Збройних сил України під назвою "Лісники" завдали по вказаних координатах точкових артилерійських ударів, уразивши техніку супротивника. Судячи з дати, вказаної у відеозаписі, атаки сталися 13 березня 2023 року.

"Пам'ятаєте, як ми збирали гроші на "Лелеку"? Ось так красиво вона коригує артилерію", — зазначила "Аеророзвідка".

РЕБ "Поле-21" створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у межах понад 25 км

Росіяни використовують комплекси Р-340 РП "Поле-21" для придушення супутникового зв'язку. Як пише АрміяInform, вони надійшли на озброєння ЗС РФ в 2016 році. Комплекс створює перешкоди і придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у межах понад 25 км, що використовуються для наведення високоточної зброї, яка внаслідок втрачається в просторі та не може виконати бойове завдання.

Р-340 РП побудовані за модульним принципом, а "Поле-21" є постом радіоперешкод, який складається з антен і приладової частини. До складу комплексу входить пункт управління, що забезпечує зв'язок між 100 постами. Кожен модуль має потужність до 600 Вт. Генератори перешкод разом з антенами розміщуються на вежах або щоглах, крім того, можуть розміщувати на автомобілях.

За даними військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, один передавач охоплює площу майже 1,5 квадратні кілометри. Як розповів дослідник російської техніки Ігор Сидоренко, росіяни зазвичай встановлюють багато модулів "Поле-21" на великій площі й один комплекс Р-340 РП зі 100 активними постами покриває площу 150 квадратних кілометрів. Військовий експерт Сергій Наливайко додав, що технологія дозволяє вибірково глушити навігаційні системи, наприклад, лише GPS або лише Galileo.

Раніше Мінцифри повідомило про найнебезпечніші російські комплекси РЕБ, що діють на території України: "Редут 2-УС", "Репеллент", "Житель" и "Борисоглебск". Вони придушують зв'язок і безпілотники ЗСУ, заважаючи проводити наступи.

Нещодавно стало відомо, що ЗС РФ завезли на фронт антидронові системи "Палтус". Український експерт Сергій Флеш розповів, як вони працюють.