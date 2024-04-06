"Разнесли металлолом": ВСУ уничтожили колонну техники ВС РФ на Лиманском направлении (видео)

В ВСУ сообщили, что всего в колонне ВС РФ было 9 единиц техники. Первые две подорвались на минах, а оставшиеся были уничтожены тяжелой артиллерией, ПТРК и дронами.

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Украинские военные уничтожили целую колонну российской техники на Лиманском направлении. Соответствующее видео показали воины 60-й отдельная механизированной Ингулецкой бригады в Telegram.

Сообщается, что все произошло "на днях". Колонна из 9 единиц техники двигалась на Лиманском направлении, однако воины 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, 60 Ингулецкой ОМБр, 12 БрСпП "Азов" НГУ и Первой Президентской бригады уничтожили ее.

"Первые 2 машины взорвались на минах, а дальше украинские воины начали разносить оставшийся металлолом из всего, что было в наличии – тяжелой артиллерией, ПТРК "Стугна", FPV-дронами и др", — сказано в сообщении.

ВСУ уничтожили колонну ВС РФ на Лиманском направлении

Ранее сообщалось, что оккупанты стали чаще атаковать ВСУ химическим оружием. Враг доставляет химическое оружие с помощью беспилотных летательных аппаратов. В течение марта зафиксирован 371 случай использования таких боеприпасов, рассказали в Командовании сил поддержки ВСУ.

Также майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, к чему готовятся оккупанты. По его словам, Противник несет большие потери в личном составе и военной технике. Поэтому врагу нужна тактическая ротация.