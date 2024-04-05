Оккупанты стали чаще атаковать ВСУ химическим оружием: что происходит на фронте (фото)

Враг доставляет химическое оружие с помощью беспилотных летательных аппаратов. В течение марта зафиксирован 371 случай использования таких боеприпасов, рассказали в Командовании сил поддержки ВСУ.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали чаще применять химическое оружие на фронте против украинских военных. Об этом сообщили в Командовании сил поддержки ВСУ в Facebook.

"Тенденция растет, а использование врагом опасных химических веществ стало системным", — говорится в сообщении.

На фронте основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов со сбросом К-51 и РГ-ВО.

В Командовании отметили, что в течение месяца на фронте был зафиксирован 371 случай применения боеприпасов, содержащих опасные химические вещества. В результате это на 90 случаев больше, чем за предыдущий период. Тогда как с начала февраля 2023 года по март 2024 года Силы обороны зафиксировали 1412 случаев применения боеприпасов с опасными химическими веществами.

Этим самым враг нарушает "Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", законы и обычаи ведения войны.

Напомним, 12 марта спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на Запорожском направлении российские военные обстреляли позиции украинских бойцов боеприпасами с отравляющими веществами пять раз за сутки. Речь идет об отравляющем веществе хлорпикрин.

3 марта Дмитрий Лиховий отметил, что противник не прекращает применять химическое оружие на поле боя. Россияне используют средство, похожее на то, которым полиция разгоняет митинги.