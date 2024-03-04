"9 сбросов за сутки": ВС РФ во время атак на Таврическом направлении применяют химоружие

Противник нарушает конвенцию о применении химического оружия, говорит спикер одного из направлений Сил обороны. Это средство похоже на то, которым полиция разгоняет митинги.

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Российские оккупанты продолжают нарушать обычаи ведения войны и применять на поле боя против ВСУ опасное химическое оружие. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона 3 марта.

По его словам, ВС РФ нарушают конвенцию и атакуют запрещенным оружием на фронте для того, чтобы добиться определенных успехов и нанести особый урон украинским защитникам.

"За прошедшие сутки враг совершил всего 43 боевых столкновения, что тоже является определенным снижением. Также россияне совершили 950 обстрелов, в частности, в этом числе засчитано девять сразу сбросов с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-душительного действия. Это является нарушением конвенции о применении химического оружия", — заявил Дмитрий Лиховий.

Отдельно спикер Сил обороны Таврического направления добавил, что средство, которое использует противник, похоже на то, которое использует полиция для того, чтобы разгонять митинги. Это уже не первый раз фиксируется такое поведение российских оккупантов на поле боя.

"Имеем сразу девять сбросов за сутки. Почти все они в Запорожской области на Запорожском направлении", — подытожил Дмитрий Лиховий.

Напомним, 9 февраля о такой же тактике ВС РФ рассказывал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, ВС РФ используют химоружие при штурмах на Таврическом направлении. Только за неделю было зафиксировано по меньшей мере десяток попыток врага применить ядовитые вещества, а за сутки — еще шесть.