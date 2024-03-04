"9 скидів за добу": ЗС РФ під час атак на Таврійському напрямку застосовують хімзброю

Противник порушує конвенцію про застосування хімічної зброї, каже речник одного з напрямів Сил оборони. Цей засіб схожий на той, яким поліція розганяє мітинги.

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Російські окупанти продовжують порушувати звичаї ведення війни і застосовувати на полі бою проти ЗСУ небезпечну хімічну зброю. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 3 березня.

За його словами, ЗС РФ порушують конвенцію й атакують забороненою зброєю на фронті для того, щоб домогтися певних успіхів і завдати особливих втрат українським захисникам.

"За минулу добу ворог здійснив загалом 43 бойові зіткнення, що теж є певним зниженням. Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев’ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї", — заявив Дмитро Лиховій.

Окремо речник Сил оборони Таврійського напрямку додав, що засіб, який використовує противник, схожий на той, який використовує поліція для того, щоб розганяти мітинги. Це вже не вперше фіксується така поведінка російських окупантів на полі бою.

"Маємо одразу дев'ять скидів за добу. Майже всі вони в Запорізькій області на Запорізькому напрямку", — підсумував Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, 9 лютого про таку саму тактику ЗС РФ розповідав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, ЗС РФ використовують хімзброю під час штурмів на Таврійському напрямку. Тільки за тиждень було зафіксовано щонайменше десяток спроб ворога застосувати отруйні речовини, а за добу — ще шість.