Хлорпікрин: ЗС РФ використовують хімзброю під час штурмів на Таврійському напрямку, — Тарнавський

За словами командувача, тільки за минулий тиждень було зафіксовано щонайменше десяток спроб ворога застосувати отруйні речовини, а за останню добу — ще шість.

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В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник дедалі активніше вдається до атак із застосуванням хімічної зброї. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами бригадного генерала, за останню добу, 8 лютого, російські сили здійснили 6 скидань із безпілотних літальних апаратів із використанням хімічних речовин, зокрема хлорпікрину, відомого своєю сльозогінно-задушливою дією, ймовірно, за допомогою гранат К-51.

При цьому за минулий тиждень було зафіксовано щонайменше десяток спроб ворога застосувати отруйні речовини проти українських сил оборони.

Водночас українські воїни продовжують стійко тримати оборону, попри всі складнощі. Загальні втрати ворога за останню добу склали 417 російських окупантів і 35 одиниць озброєння та військової техніки, включно з бойовими бронемашинами, артилерійськими системами, автомобілями та спеціальною технікою. Також було знищено два склади боєприпасів противника. Нейтралізовано або знищено 224 безпілотні літальні апарати різних типів.

Командувач Тарнавський також зазначив, що російські сили значно збільшили застосування дронів-камікадзе, здійснивши 114 ударів минулої доби, що є найвищим показником від початку лютого.

"Пишаюся стійкістю наших воїнів. Разом ми здолаємо ворога! Слава Україні!" — підсумував він.

Зазначимо, що Конвенцію про заборону хімічної зброї було ухвалено 3 вересня 1992 року й вона набула чинності 29 квітня 1997 року. Її ратифікували 193 держави, зокрема Російська Федерація.

Застосування ЗС РФ забороненої хімічної зброї

Наприкінці січня у Збройних силах України розповіли, що російські окупанти намагаються вибивати бійців Сил оборони з позицій за допомогою скидання хімічної зброї. Зокрема таку тактику ЗС РФ застосовували у Роботиному Запорізької області.

Крім того, 25 січня у звіті американського Інституту вивчення війни йшлося про те, що ЗС РФ почали дедалі частіше застосовувати на фронті хімічну зброю, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

У грудні 2023 року вперше зафіксували застосування російськими окупантами гранати РГ-Во, яка містить хлорацетофенон — отруйну речовину, заборонену Женевським протоколом.