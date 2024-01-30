Ефективна тактика "викурювання": під Роботиним ЗС РФ використовують проти ЗСУ хімічну зброю

Російський дрон знаходить бліндаж ЗСУ і скидає поруч хімічну гранату, а коли бійці намагаються евакуюватися, їх атакують FPV-дронами, розповів лейтенант Сил оборони України.

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Російські окупанти намагаються вибивати бійців Сил оборони з позицій за допомогою скидів хімічної зброї. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

За його словами, зараз таку тактику росіяни застосовують на Запоріжжі в районі Роботиного.

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"Як ви знаєте, противник активно застосовує бойові отруйні речовини, в основному скидаючи з дронів гранати типу К-51 та інші. В района Роботино тактика наступна: ворожий "мавік" знаходить наш бліндаж, нору, чи траншею і робить туди скид газової гранати. Наші хлопці після того як помічають дим незвичного кольору або відчувають дію речовини на собі і починають вибігати звідки, де їх вже чекають ворожі FPV-дрони", — розповів "Алекс".

Він назвав цю тактику "ефективною тактикою "викурювання", бо навіть якщо є на позиції Сил оборони є РЕБ, то він все одно не дуже ефективний, оскільки він стацціонарний, а мобільного, який більш ефективний, не існує, тому і піхота в цей час найбільш вразлива.

Нагадаємо, що 25 січня в звіті американського Інституту вивчення війни йшлося про те, що ЗС РФ почали все частіше застосовувати на фронті хімічну зброю, порушуючи Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

У грудні 2023 року вперше зафіксували застосування російськими окупантами гранати РГ-Во, яка містить хлорацетофенон — отруйну речовину, заборонену Женевським протоколом.