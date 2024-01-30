Эффективная тактика "выкуривания": под Работиным ВС РФ используют против ВСУ химическое оружие

Российский дрон находит блиндаж ВСУ и сбрасывает рядом химическую гранату, а когда бойцы пытаются эвакуироваться, их атакуют FPV-дронами, рассказал лейтенант Сил обороны Украины.

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Российские оккупанты пытаются выбивать бойцов Сил обороны с позиций с помощью сбросов химического оружия. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, сейчас такую тактику россияне применяют на Запорожье в районе Работино.

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"Как вы знаете, противник активно применяет боевые отравляющие вещества, в основном сбрасывая с дронов гранаты типа К-51 и другие. В районе Работино тактика следующая: вражеский "мавик" находит наш блиндаж, нору, или траншею и делает туда сброс газовой гранаты. Наши ребята после того как замечают дым необычного цвета или чувствуют действие вещества на себе и начинают выбегать откуда, где их уже ждут вражеские FPV-дроны", — рассказал "Алекс".

Он назвал эту тактику "эффективной тактикой "выкуривания", потому что даже если на позиции Сил обороны есть РЭБ, то он все равно не очень эффективен, поскольку он стационарный, а мобильного, который более эффективен, не существует, поэтому и пехота в это время наиболее уязвима.

Напомним, что 25 января в отчете американского Института изучения войны говорилось о том, что ВС РФ начали все чаще применять на фронте химическое оружие, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, участницей которой является Россия.

В декабре 2023 года впервые зафиксировали применение российскими оккупантами гранаты РГ-Во, которая содержит хлорацетофенон — отравляющее вещество, запрещенное Женевским протоколом.