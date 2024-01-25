Нові російські хімічні гранати: що таке хлорацетофенон і чим він небезпечний

У XIX столітті хлорацетофенон використовувався як спосіб боротьби з масовими заворушеннями завдяки своїй потужності як сльозоточивий засіб. Спреями з цією речовиною користувалися й у військових системах США.

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У грудні вперше зафіксували застосування російськими окупантами гранати РГ-Во, яка містить хлорацетофенон — отруйну речовину, заборонену Женевським протоколом. Фокус з'ясував, що це за речовина та чим вона небезпечна для людини.

Властивості хлорацетофенону

Як зазначають у науковій статті "Encyclopedia of Toxicology" на сайті ScienceDirect, де розміщена одна з найбільших онлайн-колекцій подібних досліджень, хлорацетофенон (CN) — тверда речовина, яка може поширюватися у вигляді диму. Хлорацетофенон також доступний у формі порошку та рідини з різким подразнювальним квітковим ароматом.

Уперше хлорацетофенон синтезував німецький хімік Карл Гребе в 1871 році шляхом пропускання хлору в кипучий ацетофенон. CN легкодоступний і вперше був отриманий хлоруванням парів ацетофенону. Він також може бути синтезований шляхом ацилювання бензолу Фріделя-Крафтса з використанням хлорацетилхлориду з каталізатором хлориду алюмінію.

Чим небезпечний хлорацетофенон

Як зазначають у статті, клінічні ефекти CN подібні до ефектів CS (хлоробензальмалононітрил), проте він токсичніший і частіше викликає серйозні побічні ефекти, особливо на шкірі й очах. Хлорацетофенон діє безпосередньо на слизові оболонки, викликаючи інтенсивне подразнення очей і дихальних шляхів із відчуттям печіння та болю в очах, носі, горлі та легенях.

CN призводить до хімічного ураження очей

Також науковці стверджують, що висока концентрація CN може призвести до хімічного ураження очей із набряком рогівки та кон’юнктиви.

Речовина подразнює дихальні шляхи

Подразнення дихальних шляхів CN викликає чхання, кашель, закладеність носа та відчуття задухи. Поява деяких або всіх цих симптомів є миттєвими та зберігається до 20 хвилин після того, як людина виходить із зараженої території.

Дослідження на тваринах показали, що вплив CN на легенях був серйознішим, ніж вплив CS. Основною причиною смерті від вдихання хлорацетофенону було саме ураження легеневої системи.

Хлорацетофенон пошкоджує шкіру

Як додають у науковий статті, хлорацетофенон впливає й на шкіру. Потрапляння CN на одну з частин тіла викликає подразнення та спершу нагадує алергічний контактний дерматит. Згодом відбувається пошкодження шкіри, яке може включати сильний генералізований свербіж, дифузну й інтенсивну еритему, сильний набряк і утворення міхурів.

Бойове застосування хлорацетофенону

У статті зазначили, що в XIX столітті хлорацетофенон використовували як спосіб боротьби з масовими заворушеннями завдяки своїй потужності як сльозоточивий засіб.

Він отримав свою популярність після Першої світової війни, коли зʼявилася торгова марка "Mace", перший американський виробник пристроїв зі вмістом CN. Сльозогінний газ із хлорацетофенону використовували у військових системах США до заміни на CS у 1959 році.

Американський солдат у захисному одязі розсіює аерозоль CN. Фото: ScienceDirect

Однак, як запевняють у публікації, CN усе ще продається комерційно в Сполучених Штатах і використовується військовими та поліцією в усьому світі.

Що російські блогери кажуть про хлорацетофенон

Російські блогери в розповідях про властивості хлорацетофенону виділяють токсичний вплив цієї речовини на людину. Зокрема, у YouTube-каналі "I know" із геолокацією РФ блогер зазначає, що використання CN у бойових снарядах викликає хмару ядовитого газу сильної дії, який є стійким до вологи, проте повільно нейтралізується водою. Також блогер розповів, у яких концентраціях хлорацетофенон може викликати різноманітні подразнення, наприклад, на слизових оболонках людини, а в яких призводить до смерті.

Окупанти почали застосовувати новий вид хімічних гранат: деталі

Нагадаємо, раніше представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив, що ворог почав застосовувати новий тип гранат РГ-Во. За його словами, окупанти лише за грудень 2023 року застосували гранати з отруйними речовинами 81 раз.

Рудик зауважив, що минулого місяця вперше зафіксовано випадок використання гранати РГ-Во, яка має хлорацетофенон. Ця речовина заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗС РФ застосувала хлорпікрин проти українських військових у Херсонській області. Як припускають ЗСУ, росіяни за допомогою безпілотників скинули газові гранати К-51, у яких зберігалася токсична речовина. На щастя, бойові медики врятували уражених захисників України.